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Власть

В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь

В Кыргызстане введено временное государственное регулирование цен на уголь. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

«Решение принято в целях недопущения роста цен, а также своевременного стабильного обеспечения углем населения в осенне-зимний период. Временное государственное регулирование введено сроком на 90 календарных дней с установлением максимальной цены», — говорится в сообщении.

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За год уголь в Кыргызстане подорожал на 715 сомов

Государственному агентству антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов поручено отслеживать и контролировать рост цен.

Напомним, за год уголь в Кыргызстане подорожал на 715 сомов. Потребительские цены на 7 октября 2021-го по сравнению с октябрем прошлого года в среднем по республике повысились на 715,8 сома, или на 16,1 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет. Наиболее значительный рост цен на уголь отмечен в Кербене, Джалал-Абаде, Нарыне и Баткене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210088/
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