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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Равшан Сабиров освобожден от должности советника президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Равшанбек Сабиров освобожден от занимаемой должности советника главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что решение принято на основании закона о выборах. Равшанбек Сабиров собрался баллотироваться в парламент по списку партии «Ата Журт — Кыргызстан» под номером три.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210083/
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