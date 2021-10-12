Равшан Сабиров освобожден от должности советника президента

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Равшанбек Сабиров освобожден от занимаемой должности советника главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что решение принято на основании закона о выборах. Равшанбек Сабиров собрался баллотироваться в парламент по списку партии «Ата Журт — Кыргызстан» под номером три.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.