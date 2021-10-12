16:27
USD 84.80
EUR 98.11
RUB 1.18
Власть

Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев ушел в отставку

Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев ушел в отставку. Соответствующий указ подписал президент. 

Накануне 24.kg со ссылкой на источники сообщало, что на эту должность может быть назначен нынешний руководитель администрации главы государства Суйунбек Касмамбетов. 

Чолпонбек Абыкеев другим указом Садыра Жапарова назначен советником главы государства.

Напоним, 65-летнего Чолпонбека Абыкеева, известного журналиста и писателя, назначили госсекретарем в июле. Он является учредителем, основателем и главным редактором кыргызскоязычной газеты «Аалам».

Должность, упраздненную в 2009-м по распоряжению Курманбека Бакиева (главой государства тогда был он. — Прим. 24.kg), реанимировали.

Всего в Кыргызстане с 1996-го по 2009-й сменилось пять госсекретарей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210086/
просмотров: 1521
Версия для печати
Материалы по теме
Министром иностранных дел может стать Эдиль Байсалов
Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Выборы-2021. Как изменится состав кабмина после дня голосования
Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27 сентября — 1 октября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 сентября
В Бишкеке сменился вице-мэр, курирующий транспортную сферу
Теперь официально. Глава бишкекского «Тазалыка» освобожден от должности
В Бишкеке уволили главу «Тазалыка» Рыспека Сарпашова
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 сентября
Популярные новости
Надо было учиться. Мэр Токмака не&nbsp;смог прочитать текст поздравления учителям Надо было учиться. Мэр Токмака не смог прочитать текст поздравления учителям
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;4-8 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 октября
Частная школа и&nbsp;коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и&nbsp;его семья Частная школа и коттеджи. Чем владеют Алымкадыр Бейшеналиев и его семья
Состав и&nbsp;структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о&nbsp;кадрах Состав и структуру кабмина сегодня утвердят депутаты. Уже известно о кадрах
Бизнес
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
12 октября, вторник
16:23
Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит Министерство культуры Новый состав кабмина. Азамат Жаманкулов вновь возглавит...
16:11
Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева
16:06
Еще выше. Эдиль Байсалов претендует на пост вице-премьер-министра
15:57
Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова
15:55
В Бишкеке пропавшего 11-летнего мальчика нашли через сутки в интернет-клубе