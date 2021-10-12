Госсекретарь Чолпонбек Абыкеев ушел в отставку. Соответствующий указ подписал президент.

Накануне 24.kg со ссылкой на источники сообщало, что на эту должность может быть назначен нынешний руководитель администрации главы государства Суйунбек Касмамбетов.

Чолпонбек Абыкеев другим указом Садыра Жапарова назначен советником главы государства.

Напоним, 65-летнего Чолпонбека Абыкеева, известного журналиста и писателя, назначили госсекретарем в июле. Он является учредителем, основателем и главным редактором кыргызскоязычной газеты «Аалам».

Должность, упраздненную в 2009-м по распоряжению Курманбека Бакиева (главой государства тогда был он. — Прим. 24.kg), реанимировали.

Всего в Кыргызстане с 1996-го по 2009-й сменилось пять госсекретарей.