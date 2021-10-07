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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Айбек Джунушалиев: На мусорный полигон впустую потрачено 10,5 миллиона евро

Из 22 миллионов евро, выделенных Европейским банком развития на рекультивацию бишкекского мусорного полигона, потрачено 10,5 миллиона, но по факту ничего сделано не было. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

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«Мы подняли вопрос изучения законности проведенных тендеров и расторжения договора с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая была подрядчиком по выполнению работ по рекультивации и консервации дымящихся участков мусорного полигона. Они, как партнеры, должны были выполнить ряд оговоренных работ, но фактически этого не сделали. При необходимости мы готовы судиться», — сказал он.

Глава города признал, что сегодня полигон находится на грани экологической катастрофы.

Напомним, в 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке». Он подразумевал строительство мусороперерабатывающего и сортировочного заводов. В рамках проекта столице выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209581/
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