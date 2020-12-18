Городская свалка. Активисты о том, почему мэрия виновата в загрязнении воздуха

Бишкек не сходит с лидирующих позиций в рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха. Показатели рекордно повышаются, когда вечером люди начинают топить свои печки. В таких случаях показатели в новостройках города превышают 1 тысячи AQI (индекс качества воздуха), тогда как воздух с показателем от 300 до 500 считается опасным для здоровья.

Об источниках смога

Для решения вопроса загрязненности воздуха депутаты Бишкекского горкенеша не первый раз поручают мэрии разработать концепцию экологической ситуации и борьбы со смогом. На заседании накануне они вновь поставили крайние сроки муниципалитету — до 1 марта 2021 года.

Вопрос экологической ситуации поднимается ежегодно только тогда, когда Бишкек выходит на первое место по загрязненности. Депутат БГК Сайдахмат Исмаилов «Тогда начинаем говорить, даем поручения, а потом все стихает, но ничего не решается. Необходимо довести этот вопрос до логического завершения», — считает он.

По мнению экспертов, появлению смога способствуют множество факторов: машины, ТЭЦ, хаотичная застройка, частный сектор, который топит печки некачественным углем или отходами... Но есть еще один источник загрязнения воздуха — мусорный полигон.

Не первый год активисты бьют тревогу. Городская свалка постоянно тлеет уже на протяжении 10 лет. Задымленность видна издалека. Периодически на полигоне вспыхивают пожары. И решать проблему городские власти не берутся.

#Балбак_потуши

Гражданские активисты организовали инициативную группу и требуют от мэрии решить проблему. При прежней власти их движение называлось. Теперь они переименовались —. В столице меняются мэры. А проблема остается нерешенной, подчеркивают активисты.

Кандидат медицинских наук Калия Молдогазиева отмечает, что городская свалка наносит серьезный вред здоровью горожан.

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«При сжигании твердых бытовых отходов выделяются ядовитые вещества — фураны, диоксины, формальдегиды, углекислый и угарный газ, метан и другие. Они все оказывают негативные воздействия на человека. Особенно смертельно опасны диоксины», — говорит Калия Молдогазиева.

Эксперт подчеркивает, влияние выделяемых вредных веществ при сжигании мусорных отходов на здоровье человека в Кыргызстане до конца не исследовано.

«Я делала литературный обзор на тему влияния мусорных полигонов на здоровье населения. Такие исследования проводились в России и европейских странах, у нас пока нет. Когда люди живут в одном километре от мусорной свалки, они все подвергаются негативному воздействию. У нас есть нелегальные поселения вокруг городской свалки — это новостройки «Алтын-Казык», «Калыс-Ордо 2» и прочие. Жители каждый день подвергают опасности свое здоровье, возрастает риск развития онкологических заболеваний. В группе риска дети. Бишкек находится в 20 километрах от свалки, и горожане тоже в опасности», — отмечает Калия Молдогазиева.

Где деньги?

В 2013 году правительство Кыргызстана и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о финансировании проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке». Он подразумевал строительство мусороперерабатывающего и сортировочного завода. В рамках проекта Бишкеку выделили 22 миллиона евро. Половина этих денег — кредит, который страна будет возвращать с процентами.

Активисты напоминают, что проект забуксовал с самого начала.

Из-за задержки реализации проекта по открытию нового мусорного полигона и рекультивации старого Бишкек выплачивает штраф за неиспользованные средства — в сумме 14 миллионов сомов. В марте вице-мэр столицы Мирлан Амантуров заявлял, что мусороперерабатывающий и сортировочный завод в Бишкеке запустят в конце 2020 года. Время пришло. Заявленный завод еще даже строить не начали.

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В муниципалитете эту тему обсуждают неохотно. Предпочитают отмалчиваться и на вопрос о том, куда все же ушли деньги проекта — 22 миллиона евро.

В январе 2019-го Бишкекская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников столичной мэрии по факту нерационального использования средств доноров на реконструкцию городской свалки.

Гражданские активисты требуют немедленно предоставить общественности отчет о выделенных ЕБРР деньгах, иначе грозятся подать заявление в правоохранительные органы — прокуратуру и ГКНБ.

Горит уже десять лет

Член инициативной группы и независимый аналитик Бермет Борубаева заявляет, что сегодня у компании подрядчика, которая проводит работы на полигоне «Эхитусфирма Ранд и Туулберг», нет разрешительных документов.

«Такие документы, согласно законам КР, выдаются после согласования проекта с выдачей заключения экспертиз. Сейчас проект не завершен, и первоначальный вариант не прошел экологическую экспертизу в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства», — заметила она.

По словам Бермет Борубаевой, работники свалки не обеспечены спецтехникой, защитной одеждой, социальным пакетом с медицинским контролем и возможностью проводить профилактику заболеваний, связанных со спецификой их труда. С сотрудниками не заключают трудовые контракты, и, следовательно, они не имеют никаких прав.

Другой член инициативной группы и основатель платформы «Экостан» Влад Ушаков призывает потушить хотя бы столичный санитарный полигон, если не будет завода.

Городская свалка горит уже десять лет. Она принадлежит «Тазалыку» и мэрии. Потушите ее. Она отравляет воздух. Это единственная мера, которую можно сиюминутно исполнить, и она повлияет хоть чуть-чуть на качество воздуха Влад Ушаков

Он недоволен тем, что муниципалитет штрафует граждан за сжигание мусора, тогда как свалка горит уже на протяжении долгих лет и никому, кроме активистов, нет до нее дела.

«Почему людей, которые сжигают резину в саунах, штрафуют, а к самой мэрии, которая на протяжении десятилетий травит целый город и жителей Чуйской долины, вообще реакций нет?!» — возмущается активист.

Мы не виноваты

Городские власти на все претензии активистов разводят руками. По их мнению, смог в городе не от тлеющей свалки. В муниципалитете уверены, что густая удушливая пелена дыма, охватившая весь город, появилась только последние два-три года. И всему виной модернизированная ТЭЦ, а в частности низкокалорийный уголь из Кара-Кече, который там сжигают.

На столичной теплоэлектроцентрали с этим мнением не согласны.

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«Уголь на предприятие поступает согласно качественной характеристике. Они утверждены программой поставки угля на ТЭЦ приказом ГКПЭН. В документах указывается зольность, которая необходима для сжигания угля. У нас ведется претензионная работа. В 2019 году поставщикам угля было выдано 14 миллионов сомов штрафных санкций. В этом году уже на 1 декабря 68 миллионов сомов. Так что говорить, что у нас сжигается некачественный уголь, нельзя», — заявила инженер производственно-технического отдела ТЭЦ Анжелика Жданова.

Пока же власти кивают друг на друга, выискивая виновных, Бишкек продолжает задыхаться. Густая пелена дыма, бывает, не спадает несколько дней. Полигон — не основной фактор возникновения смога. Но одна из явных причин загрязнения воздуха. Когда эта проблема решится? И куда делись выделенные на реконструкцию свалки деньги? Эти вопросы пока остаются открытыми.