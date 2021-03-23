Свалку потушить нельзя оставить. Почему полигон продолжает дымить

Кружащие над головой птицы, копошащиеся в мусоре сортировщики, дым — сегодняшние реалии столичной свалки. Власти страны не первый год обещают закрыть старый полигон и построить новый, но пока о завершении работы говорить не приходится.

Глава МП «Бишкекский санитарный полигон» Адиль Назаров настроен оптимистично. По его словам, уже до конца года может завершиться рекультивация существующей свалки и начаться строительство мусоросортировочной линии. А после заработает и новый полигон. Об этом он рассказал представителям экосовета при мэрии во время выезда на свалку.

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Но примерно то же самое говорили и его предшественники. Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м.

В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита.

На эти деньги столичные власти должны были приобрести спецтехнику, контейнеры, установить мусорные площадки, построить мусоросортировочную линию и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

По словам Адиля Назарова, уже освоено 10,5 миллиона евро. Сейчас идет реализация компонентов, которые непосредственного касаются БСП. В частности, засыпано метровым слоем глины 22 гектара старой свалки, вырыт котлован под новый полигон.

«Тендер выиграла эстонская компания, но из-за ситуации с коронавирусом работы приостанавливали. Ожидаем, что до конца месяца они снова начнут рекультивацию», — отметил он.

После того как все 45 гектаров будут подготовлены, засыпаны землей, там установят метаноотводы и территорию засадят деревьями.

Но полностью закрыть старый полигон можно будет только после строительства нового. А начать складировать на нем отходы — только после начала работы сортировочной линии.

«Территория новой свалки — 28 гектаров , еще 2,2 гектара предусмотрены для компостирования пищевых отходов, листьев для получения биогумуса. Кроме того, на сортировочной линии будут отделяться ценные фракции: пластик, стекло, металл и другие. В итоге мусора на полигон будет складироваться меньше. Но, по моему мнению, необходимо было строить перерабатывающий завод, а не сортировочную линию», — отметил Адиль Назаров.

Строительство нового полигона уже почти закончено — вырыт огромный котлован. «Осталось заложить дно геомембраной, которая будет предотвращать попадание инфильтрата в подземные воды», — добавил он.

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Адиль Назаров добавил, что сейчас территория действующей свалки сдается в аренду компании, которая там проводит сортировку мусора.

«По идее, сортировкой сам полигон должен заниматься, но пока нет ресурсов, отдаем на аутсорсинг, компания платит за право проводить сортировку. Главное требование, которое мы к ним предъявляли, чтобы к работе не допускались несовершеннолетние, и чтобы их сортировщики были в светоотражающих жилетах. Они же работают вблизи наших бульдозеров», — отметил он.

В месяц от сдачи в аренду территории свалки в бюджет Бишкекского санитарного полигона поступает 960 тысяч сомов.

Они уходят на нужды предприятия, потому что оно является хозрасчетным.

Ежедневно на сортировку мусора выходит от 50 до 300 человек. Сказать точное количество глава муниципального предприятия не смог.

Один из сборщиков, 56-летний Эркин, признается, что в день зарабатывает от 200 до 400 сомов. «Собираем все: бутылки, картон, металл. Здесь же их и сдаем. Так и работаем», — говорит мужчина.

Еще одна немаловажная проблема свалки, о которой не первый год говорят активисты — постоянная задымленность. Но это, говорит глава БСП, естественный процесс — из-за гниения биологических отходов выделяется метан, происходят возгорания. «В зимнее время мы регулярно заливали водой, но сейчас тушить нет смысла — с потеплением начинается активное выделение метана. Надеемся скорее разровнять территорию, тогда метан будет выделяться быстрее», — сказал он.

Адиль Назаров обозначил еще одну важную проблему: с момента образования свалки не существовало технического регламента по захоронению и утилизации ТБО. «Сейчас мы его разработали, он находится на утверждении в мэрии и соответствующих ведомствах», — сказал он.

Пока же ежедневно на свалку привозят около 1 тысячи тонн твердых бытовых отходов. И лишь малая часть из них уходит на переработку.