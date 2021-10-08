Смог в Бишкеке. Как модернизация ТЭЦ повлияла на качество воздуха

В Бишкеке уже начался отопительный сезон. А значит, вернется смог. В этом году загрязнение воздуха может быть выше, чем в предыдущие годы. Лимиты на электроэнергию, подорожавшие уголь и газ вынудят большее количество горожан отапливаться, как говорится, чем бог пошлет. Громкие обещания чиновников сделать все для решения проблемы так и остались обещаниями. Впрочем, как и в прошлые годы.

Красивые обещания и нулевой результат

Еще в январе бывший тогда исполняющим обязанности премьер-министра Артем Новиков обещал, что в Бишкеке на газ переведут 22 котельные и даже ТЭЦ, если, конечно, договорятся о цене топлива с «Газпромом». Но в июне председатель кабмина Улукбек Марипов заявил, что переговоры приостановлены, так как компания предлагает высокую цену на голубое топливо. Столичная же мэрия отчиталась, что ей удалось перевести на газ котельную одной школы. Не густо.

Осталось на бумаге и поручение потушить мусорный полигон. Он как горел и дымил годами, так продолжает это делать сейчас, внося круглогодично вклад в загрязнение воздуха.

В мэрии, конечно, имитируют бурную деятельность. Недавно пресс-служба муниципалитета сообщила, что избранный не так давно мэр Айбек Джунушалиев лично контролирует ситуацию на свалке и будет еженедельно туда выезжать. Но как это поможет ее потушить?

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«Айбек Джунушалиев поручил усилить принимаемые меры, обеспечить дополнительной техникой и рабочей силой для скорейшей локализации и подавления горящих участков на свалке», — проинформировали в пресс-службе.

Известно также, что мэр распорядился расторгнуть контракт с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая была подрядчиком работ по рекультивации и консервации дымящихся участков мусорного полигона.

Новый план

По словам руководителя экологической организации «МувГрин» Марии Колесниковой, которая занимается гражданским мониторингом качества воздуха, говорить, что государство совсем ничего не делает для улучшения ситуации, нельзя.

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«В этом году переработали и подписали новый план комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области. Сейчас ответственность за его реализацию, сбор информации от других госорганов лежит на Госкомитете по экологии и климату. Сейчас они ежеквартально собирают отчеты, а с началом отопительного сезона будут делать это ежемесячно и отчитываться в правительстве. Нам, как общественности, пока не известно, что сделано, кроме новостей в публичном пространстве. У нас есть много надежд, что будет слаженная работа по исполнению плана, что она вообще пойдет. Раньше план не выполнялся», — отметила она.

Мария Колесникова добавила, что в этом году ожидается сильный смог. «По прогнозам синоптиков нас ждет очень долгая и холодная зима. А уже сейчас в стране есть проблемы с элекроэнергией, запрещают использовать трехфазку, не рекомендуют ставить обогреватели», — отметила она.

Говорят использовать уголь. А мы прекрасно понимаем, что нас ожидает в этом случае. По анализам нашей организации, частный сектор вокруг Бишкека является основным вкладчиком в загрязнение и смог, который наблюдаем в отопительный сезон. Мария Колесникова

«Здесь еще и качество местного угля, его высокая зольность. Это не может не повлиять негативно на качество воздуха этой зимой», — отметила она.

Модернизация в трубу

Но ведомство, чьей непосредственной задачей являются «обеспечение экологической безопасности, усиление мер по охране окружающей среды и снижение климатических рисков» бить в набат не спешит. С одной стороны, понять можно. Постановление кабмина об образовании Госкомитета по экологии и климату подписано не так давно — 19 мая. Но, с другой стороны, время на заявления по ситуации с «Кумтором» у руководителя ведомства Динары Кутмановой находилось. И перечислить, что именно сделал госкомитет для того, что горожане дышали чистым воздухом, можно по пальцам одной руки.

Когда появился смог? После реконструкции ТЭЦ, когда начали использовать кара-кечинский уголь, когда его стали продавать населению. Это же логически просчитывается. Вообще-то проектное топливо для ТЭЦ — карагандинский уголь. Но почему-то оно было заменено на менее качественное (Шабыркуль, Кара-Жыра). Чем они руководствовались, мне ТЭЦ и энергетики до сих пор не дали обоснования. Динара Кутманова

«Нужно продавать качественный уголь, а не какой-то мусор с Кара-Кече. Там половина камней, глины. Конечно, все это влияет на условия сжигания, идет увеличение выбросов», — отметила она.

Глава госкомитета добавила, что столичная ТЭЦ должна подготовить проект норматива предельно допустимых выбросов.

«Он разрабатывается для каждого конкретного предприятия, хозсубъекта, который осуществляет выбросы загрязняющих веществ. Например, ТЭЦ, которая сжигает топливо. При этом заказчиком выступает само предприятие, а уже потом документ приходит на согласование к нам в госкомитет. Без таких проектов предельно допустимых выбросов оценить вклад стационарных и передвижных загрязнителей невозможно», — отметила она.

Динара Кутманова добавила, что ранее ГАООСиЛХ дважды давало отрицательное заключение на госэкспертизу.

«Недавно ездила в Караганду, в научно-исследовательский центр «Уголь», лабораторию качества угля. Подписала меморандум о сотрудничестве с НИЦ «Уголь» об оказании помощи в проведении диагностики наших угольных разрезов, организации контроля качества угля, восстановлении экологического контроля за деятельностью по разработке угольных месторождений. Эти вопросы являются одними из факторов образования смога над Бишкеком. Наметили конкретный план срочных мер, который представим на рассмотрение в кабинет министров», — отметила она.

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Также она добавила, что сейчас ведомство проводит расчеты — насколько могут сократиться выбросы при использовании качественного, обогащенного угля. «Кроме того, его использование и экономически выгодно. Да, такой уголь дороже, но его используется меньше, так как калорийность выше, а зольность ниже. Качество топлива относится и к передвижным источникам загрязнения. Необходимо прекратить ввоз низкосортного ГСМ», — отметила она.

Кроме того, госкомитет в настоящее время проводит ревизию всех экологических экспертиз, которые были выданы застройщикам в Бишкеке. «Проверяем, насколько там соблюдены экологические требования. Если не были, то будем отменять их, а потом передавать материалы правоохранительным органам для дачи правовой оценки», — отметила она.

Ну а тем временем резкое похолодание уже привело к ухудшению качества воздуха в столице Кыргызстана. И совсем скоро Бишкек снова начнет лидировать в рейтинге крупнейших городов мира World Air Quality по уровню загрязнения.