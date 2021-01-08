В Бишкеке на газ переведут 22 котельные. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в столице и путям решения проблемы сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

«Цена вопроса — 200 миллионов сомов. Мы их найдем. С и. о. мэра Балбаком Тулобаевым уже это обговорили», — сказал он.

И. о. премьера добавил, что, конечно, в течение года проблему загрязнения воздуха не решить, но постепенно снижать уровень возможно.

Также Артем Новиков подчеркнул, что продолжается изучение вопроса перевода на газ столичной ТЭЦ.