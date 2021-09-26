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Власть

Городская свалка опять горит. Мэр Бишкека отправился на мусорный полигон

Мэр Бишкека сегодня с утра отправился на мусорный полигон.
 
По данным пресс-службы муниципалитета, Айбек Джунушалиев поручил усилить работу для локализации горящих участков на свалке.
 
пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев отправился на свалку с инспекцией
 
«В связи с систематическим несанкционированным сбросом на территорию городской свалки отходов швейного производства продолжается возгорание мусора на разных участках санитарного полигона. Сильное задымление распространяется над близлежащими территориями, его заметно даже из центра Бишкека. В настоящее время службы мэрии столицы принимают усилия по тушению очагов возгорания и снижению уровня исходящего от полигона дыма. Айбек Джунушалиев поручил усилить принимаемые меры, обеспечить дополнительной техникой и рабочей силой для скорейшей локализации и подавления горящих участков на свалке», — проинформировали в пресс-службе.
 
Известно, что Айбек Джунушалиев распорядился расторгнуть контракт с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая была подрядчиком по выполнению работ по рекультивации и консервации дымящихся участков мусорного полигона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208366/
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