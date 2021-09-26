Городская свалка опять горит. Мэр Бишкека отправился на мусорный полигон

Мэр Бишкека сегодня с утра отправился на мусорный полигон.

По данным пресс-службы муниципалитета, Айбек Джунушалиев поручил усилить работу для локализации горящих участков на свалке.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Айбек Джунушалиев отправился на свалку с инспекцией

«В связи с систематическим несанкционированным сбросом на территорию городской свалки отходов швейного производства продолжается возгорание мусора на разных участках санитарного полигона. Сильное задымление распространяется над близлежащими территориями, его заметно даже из центра Бишкека. В настоящее время службы мэрии столицы принимают усилия по тушению очагов возгорания и снижению уровня исходящего от полигона дыма. Айбек Джунушалиев поручил усилить принимаемые меры, обеспечить дополнительной техникой и рабочей силой для скорейшей локализации и подавления горящих участков на свалке», — проинформировали в пресс-службе.

Известно, что Айбек Джунушалиев распорядился расторгнуть контракт с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, которая была подрядчиком по выполнению работ по рекультивации и консервации дымящихся участков мусорного полигона.