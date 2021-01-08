ТЭЦ могут перевести на газ, если договорятся о цене топлива с «Газпромом». Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в Бишкеке и путям решения проблемы сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, расчеты по переводу теплоэлектроцентрали на газ провели «Газпром», ТЭЦ и ОАО «Электрические станции».

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«Примерно 3,5 миллиарда сомов потребуется на переоборудование. Но при этом менять котлы не нужно, они еще в советское время были запрограммированы так, чтобы работать и на газе», — сказал Артем Новиков.

Он добавил, что еще один немаловажный вопрос — тариф на газ. «Проводятся большие консультации с «Газпромом» в части стоимости газа. Если она для ТЭЦ будет минимальной и не будет сильно превышать сегодняшние затраты на топливо в осенне-зимний период, то будем переводить. Но если тариф останется, но при этом стоимость выработки вырыстет, то где мы найдем эти деньги? Конечно, вопрос экологии очень важен, но с экономической составляющей мы тоже не можем не считаться», — заключил Артем Новиков.