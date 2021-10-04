13:07
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Кыргызстанцы остались без второй дозы AstraZeneca

В Бишкеке не осталось второй дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишут пользователи соцсети Twitter.

По их данным, получивших первую дозу просят подождать.

Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова пояснила, что, согласно официальным источникам (временная инструкция ВОЗ), вакцинацию AstraZeneca можно проводить с интервалом от 12 до 18 недель. «Ожидаются следующие поставки, они будут использованы для второй дозы в срок», — заверила она.

Напомним, от Азербайджана Кыргызстан получил 40 тысяч доз вакцины в середине июля 2021 года. В рамках механизма COVAX 30 июля поступило еще 226,5 тысячи доз AstraZeneca. Их срок годности уже истек.

«Они сразу поступили с малым сроком. В других странах тоже имеются такие ситуации. Мы использовали максимально, сколько смогли — до 100 тысяч доз», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Вакцину с истекшим сроком годности спишут комиссионно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209192/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
В октябре в Кыргызстан поступят вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm
COVID-19. Двумя дозами привились только 18 процентов подлежащих вакцинации
Работают без выходных? Бишкекчанка переживает о медиках в прививочных пунктах
Продажа справок. Более 100 сертификатов о вакцинации оформили фиктивно
COVID-19. Почему кыргызстанцы пока не могут получить Sinovac, объяснили медики
Кыргызстан попросил Азербайджан ускорить процесс признания паспортов вакцинации
COVID-19. Глава Минздрава рассказал, от чего будет зависеть ревакцинация
Продажа справок о вакцинации. Чиновники перекладывают ответственность на СМИ
США открывают с ноября границы для вакцинированных иностранцев. Из каких стран?
Вакцинация от COVID. Telegram-канал по продаже сертификатов больше недоступен
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Медцентр заставляют сменить вывеску и&nbsp;написать на&nbsp;кыргызском языке Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке
&laquo;Электрические станции&raquo; закупают боевое оружие и&nbsp;патроны «Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны
Водитель маршрутки &#8470;&nbsp;203, вытолкнувший женщину с&nbsp;ребенком, уволен Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
4 октября, понедельник
13:02
Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Арм...
12:58
Гражданин Кыргызстана пытался выехать в Казахстан по паспорту брата
12:45
В Бишкеке за месяц задержали 189 пьяных водителей за рулем
12:36
На Иссык-Куле в ДТП погибли родители Рыспека Акматбаева
12:33
Вакцинация от COVID-19. Кыргызстанцы остались без второй дозы AstraZeneca