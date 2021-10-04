Вакцинация от COVID-19. Кыргызстанцы остались без второй дозы AstraZeneca

В Бишкеке не осталось второй дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишут пользователи соцсети Twitter.

По их данным, получивших первую дозу просят подождать.

Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова пояснила, что, согласно официальным источникам (временная инструкция ВОЗ), вакцинацию AstraZeneca можно проводить с интервалом от 12 до 18 недель. «Ожидаются следующие поставки, они будут использованы для второй дозы в срок», — заверила она.

Напомним, от Азербайджана Кыргызстан получил 40 тысяч доз вакцины в середине июля 2021 года. В рамках механизма COVAX 30 июля поступило еще 226,5 тысячи доз AstraZeneca. Их срок годности уже истек.

«Они сразу поступили с малым сроком. В других странах тоже имеются такие ситуации. Мы использовали максимально, сколько смогли — до 100 тысяч доз», — отметила Гульбара Ишенапысова.

Вакцину с истекшим сроком годности спишут комиссионно.