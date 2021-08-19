Срок годности AstraZeneca, прибывшей из Азербайджана, истекает 31 августа

Срок годности вакцины от коронавируса AstraZeneca, прибывшей в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи из Азербайджана, истекает уже 31 августа. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в настоящее время использовано более 10 тысяч доз. И есть риск, что эту партию не успеют использовать.

«Срок годности партии AstraZeneca, прибывшей по линии COVAX, — до октября. Будем стараться успеть», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Напомним, от Азербайджана Кыргызстан получил 40 тысяч доз вакцины в середине июля 2021 года. В рамках механизма COVAX 30 июля поступило еще 226,5 тысячи доз AstraZeneca.

По официальным данным, полный курс вакцинации в Кыргызстане в настоящее время прошли 318 тысяч граждан. Первую дозу получили 620,9 тысячи. В остатке имеется более 2 миллионов доз вакцин.