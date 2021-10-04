В октябре в Кыргызстан поступят вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Об этом на брифинге сообщила руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, в настоящее время в стране достаточно вакцин. «В октябре ожидается поступление 259 тысяч доз Pfizer по механизму COVAX , 110 тысяч доз Sinopharm, а также 50 тысяч доз AstraZeneca», — отметила она.

Гульбара Ишенапысова добавила, что 1 октября в Кыргызстан при поддержке ЮНИСЕФ поступили четыре специальных холодильника для хранения Pfizer.

«Для хранения этой вакцины необходима определенная температура — минус 70 градусов. После размораживания, согласно инструкции, можно хранить при температуре +2 — +8 градусов. Этой вакциной будем прививать по всей стране», — отметила она.