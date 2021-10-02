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Общество

Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане

С 1 ноября увеличится стоимость проезда в общественном транспорте Бишкека. Такое решение приняли депутаты городского кенеша. Редакция 24.kg выяснила в управлении городского транспорта столичной мэрии, где и сколько будут платить бишкекчане и какие льготы у них сохранятся.

1

Сколько будет стоить проезд?

В троллейбусах, автобусах всех классов независимо от формы собственности тариф 11 сомов, в маршрутных такси — 15 сомов.

2

Сейчас стоимость проезда в маршрутках зависит от времени. До 21.00 — 10 сомов, после 21.00 — 12 сомов. После повышения тарифа сохранится эта градация?

Нет. Тариф будет действовать полное рабочее время, без деления с 6.00 до 21.00.

3

Какие категории граждан будут пользоваться льготами на проезд и какими именно?

Право на бесплатный проезд предоставляется только в муниципальном транспорте (троллейбусах и автобусах):

  • пенсионерам по возрасту;
  • лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II, III группы общего заболевания и трудового увечья;
  • лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства;
  • детям в возрасте до семи лет;
  • почтальонам Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» при исполнении ими служебных обязанностей.
4

В проекте постановления указали, что для пенсионеров стоимость будет 8 сомов с 8.00 до 21.00. Это уже точно или время может быть скорректировано?

Тариф является окончательным и не подлежит изменению.

5

Будет ли меняться стоимость проездного билета и на сколько?

Стоимость проездных билетов тоже увеличится.

Единый проездной билет (автобус, троллейбус) обойдется в 680 сомов в месяц, школьный проездной — 240 сомов.

6

Где можно приобрести проездной?

Сначала необходимо приобрести единую транспортную карту «Тулпар». Сделать это можно в офисах мобильных операторов, в отделениях «Кыргыз почтасы» и у водителей муниципального транспорта. Ее стоимость — 50 сомов.

Затем необходимо создать личный кабинет. Это можно сделать на сайте проекта электронного билетирования «Тулпар» или в мобильном приложении «Тулпар». Далее через раздел «Карты» добавить свою карту, введя ее номер. После этого необходимо пополнить счет на сумму не меньше стоимости проездного. И потом оформить его в разделе «Проездной».

Проездной билет действует на определенный календарный месяц вне зависимости от того, когда был куплен.

Персонифицированную карту школьника можно приобрести в школе или заполнить заявку на сайте.

Для приобретения карты в школе родителям необходимо: подать заявление, подписать согласие на передачу персональных данных ребенка, предоставить фотографию ребенка в электронном виде, оплатить изготовление карты — стоимость 50 сомов (с балансом 8 сомов для оплаты одной поездки).

Для приобретения карты онлайн необходимо: оставить заявку на сайте, заполнить все поля, загрузить фотографию ученика в формате 3×4, а также справку с места учебы и свидетельство о рождении в электронном формате.

При правильном заполнении всех полей заявка будет рассмотрена и карта будет выдана в течение 10 рабочих дней.

Специалисты проекта позвонят по указанным при регистрации номерам и расскажут, как и где ее можно получить. После получения карты можно подключить опцию «проездной».

Персонифицированная карта для льготных категорий граждан (пенсионеры, ЛОВЗ, почтальоны) выдается бесплатно. Карту можно получить в трех точках — акимиатах Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов Бишкека.

Для ее получения необходимо: прийти в пункт выдачи льготной карты, предъявить документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право льготного проезда на муниципальном транспорте Бишкека (пенсионное удостоверение, удостоверение по инвалидности, удостоверение почтальона), сфотографироваться на месте, получить карту и расписаться в получении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208957/
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