Тайны «Кумтора». Почему от нас скрывают, как работает стратегический объект

Прошло почти пять месяцев с того момента, как на «Кумторе» ввели внешнее управление. С тех пор никаких данных о том, как работает «Кумтор Голд Компани», нет. Пресс-служба внешнего управляющего регулярно делится сообщениями, но понять по ним истинное положение дел на предприятии невозможно.

Данные о добыче золота на руднике и выплатах в бюджет засекретили.

Их нет в открытом доступе, хотя раньше информация о работе золоторудного месторождения публиковалась каждый месяц. Не могут получить информацию и по официальному запросу ни журналисты, ни депутаты Жогорку Кенеша. Это вызывает вопросы, действительно ли на руднике все так хорошо, как пытаются представить чиновники и топ-менеджмент компании.

Коммерческая тайна и суды

Редакция 24.kg неоднократно обращалась к чиновникам с вопросами о том, как работает «Кумтор». Чтобы оценить эффективность внешнего управления, нужны были простые сведения по добыче золота и его извлечению, а также суммы отчислений в бюджет. На просьбы дать данные ответа мы так и не получили.

В начале сентября мы вновь направили запросы в «Кумтор Голд Компани», министру экономики и финансов Акылбеку Жапарову, в «Кыргызалтын», Фонд по управлению госимуществом и кабинет министров.

Но и эта попытка успехом не увенчалась. Чиновники не собираются раскрывать информацию.

Ответа на запрос от Акылбека Жапарова и кабинета министров мы так и не получили.

В ФУГИ перенаправили наш запрос в ОАО «Кыргызалтын» и внешнему управляющему Кумтора Т енгизу Болтуруку. Госкомпания отвечать отказалась, ссылаясь на конфиденциальность. Подробности взаимоотношений предприятия со StоneX и Centerra Gold стали коммерческой тайной.

В «Кумтор Голд Компани» отказались предоставлять данные, ссылаясь на ...внешнее управление и суды с Centerra Gold. В компании считают, что публикация сведений о финансово-производственной деятельности может быть неверно интерпретирована и использоваться против Кыргызстана в международных судах.

Отметим, что о засекреченности работы внешнего управляющего ранее речи не шло вообще. Ни в законе об акционерных обществах, ни в положении о внешнем управлении об этом нет ни слова. Но Тенгиз Болтурук продолжает настаивать на том, что отчитываться он должен только ФУГИ, а не общественности. Как так? Новые власти очень громко заявляли, что «Кумтор» принадлежит стране и народу. Но теперь народ не имеет права знать, что там происходит?

Депутаты отчетов не увидят

Не хотят рассказывать о работе «Кумтора» при внешнем управлении и депутатам. Парламентарий Наталья Никитенко несколько раз требовала ответа, но тщетно. Она отметила, что «Кумтор» не продает золото четыре месяца.

Неизвестно, где накопилось более 4 тонн золота на сумму $240 миллионов. Наталья Никитенко

«Нацбанк золото не покупает. Только за последний месяц золотой запас сократился на 7,5 миллиарда сомов. По данным СМИ, процент извлечения металла из руды упал с 87 до 60 процентов. Поставок запчастей и механизмов не предвидится. Это неминуемо приведет к нарушению процессов и техники безопасности, что в свою очередь ставит под угрозу жизни людей и грозит экологической катастрофой. Специалисты указывают на наличие воды в центральном карьере», — заметила депутат.

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Она задалась вполне резонными вопросами о статусе компании, ее производственных результатах, зарплате руководства, источниках финансирования работы самого рудника и оплате труда международных адвокатов. Поинтересовалась депутат и вопросом, кто контролирует деятельность «Кумтора».

Пресс-служба «Кумтор Голд Компани» ответила на претензии. Но ничего нового не сказала, попутно обвинив политиков в попытке заработать очки перед выборами. Сведения о проблемах посчитали надуманными.

Складывается устойчивое мнение, что отдельные политики и представители СМИ пытаются таким образом заработать очки и рейтинг на «горячей теме». Пресс-служба «Кумтор Голд Компани»

Наталья Никитенко на это парировала, что на заданные вопросы никто так и не ответил. А ведь они волнуют не только ее, но и простых избирателей.

«К поставленным не только мною, а гражданами вопросам необходимо отнестись серьезно и предоставить не эмоции, а ответы. Прошу считать это депутатским запросом и ответить так, как подобает компании, претендующей на звание серьезной и уважаемой, призванной служить стране и народу, с цифрами, сведениями, ссылками и по пунктам», — заявила парламентарий.

Робкие призраки данных

Завесу тайны вокруг рудника приоткрыл председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. На открытии нового здания для отдела ведомства по Алайскому району он заявил, что по итогам работы за июнь-июль 2021 года от золоторудного месторождения Кумтор получена прибыль в $90 миллионов.

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«Вот где наши деньги. Богатство Кыргызстана воровали. Мы раскрыли их коррупционные схемы. На «Кумторе» добывалось 1,5-2 тонны золота в месяц. Потом его вывозили самолетами. Теперь ни один грамм золота не вывезен. У Кыргызстана появились деньги», — сказал Камчыбек Ташиев.

В КГК в очередной раз заявили, что информация о проблемах на руднике является недостоверной. «Кумтор» работает стабильно, безопасно и согласно плану.

«В августе сквозное товарное извлечение составило 82 процента, на сегодня оно составляет 83 процента. Мы соблюдаем все технологические параметры и стараемся максимально получить извлечение золота из руды в товарную продукцию», — цитирует корпоративного директора по технологиям ЗАО «Кумтор Голд Компани» Каната Курманова пресс-служба.

Заработная плата выдается вовремя и полностью. Никаких сокращений в компании нет. Напротив, привлекается больше опытных работников.

На этом все. Снова никаких данных об отчислениях в бюджетах, объемах добычи руды и решении экологических проблем.

«Кумтору» нужна реанимация?

Кризис-менеджер Эмиль Ашымбаев уверен, что после прошедшей эйфории от введения внешнего управления в сухом остатке только горечь поражения и довольно-таки не радужные перспективы для республики.

«В результате всех манипуляций с «Кумтором» мы пришли к тому, что информация по его деятельности под руководством Тенгиза Болтурука практически закрыта. Если в 2020 году добыча золота составила 17 тысяч 297,76 килограмма, то неизвестно, сколько золота добыто в 2021-м. Сведений просто нет», — подчеркивает он.

По данным Нацстаткома, экспорт золота с начала этого года сократился в 2,8 раза.

Возможно большое выпадение по доходам в бюджете. Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) временно исключила ОАО «Кыргызалтын» из списка надежных поставщиков.

«Это отрицательно отразится на деятельности аффинажного завода, стоимости золота и инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Наверное, не стоит объяснять, что означает потеря деловой репутации в деловом мире. А здесь на кону уже репутация государства», — говорит эксперт.

Кыргызстан завязнет в дорогих судебных процессах, и не факт, что выиграет. Эмиль Ашымбаев

Это повлечет за собой наложение крупных штрафных санкций и может толкнуть страну в долги.

«Как бы Акылбек Жапаров ни уверял, что для Кыргызстана нет ничего страшного, и бизнес, и экспертное сообщество бьют тревогу, потому что вся эта популистская непродуманная затея с «Кумтором» только негативно влияет на экономику республики и отрицательно сказывается на положении населения», — уверен кризис-менеджер.

Он отмечает, что национализация «Кумтора» нужна, но для решения такой серьезной задачи должны быть разработаны четкие, грамотные и выверенные действия. Каждый должен быть уверен в том, что добытое золото в первую очередь послужит благом для страны и каждого отдельно взятого гражданина Кыргызстана.

Где золото и деньги?

У журналистов, депутатов, экспертов накопилось множество вопросов к внешнему управляющему «Кумтором» Тенгизу Болтуруку и министру экономики и финансов Акылбеку Жапарову.