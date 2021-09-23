О продаже золота, критике депутатов, Тенгизе Болтуруке. Заявление «Кумтора»

Пресс-служба компании «Кумтор Голд Компани» распространила заявление в связи с участившимися в прессе, среди отдельных политиков и депутатов Жогорку Кенеша, а также в социальных сетях критическими сообщениями о ее деятельности.

«Информация противоречивая, порой агрессивная, и это несмотря на то, что пресс-службой компании почти каждый день в СМИ и соцсетях дается текстовая и видеоинформация о деятельности «Кумтора». Складывается устойчивое мнение, что отдельные политики и представители СМИ пытаются таким образом заработать очки и рейтинг на «горячей теме», — говорится в тексте.

Пресс-служба КГК называет такую информацию надуманной.

В компании полагают, что эта раскачка ситуации выгодна как «Центерре», так и отдельным заинтересованным лицам.

«В случае с депутатами картина совершенно понятна, они готовятся к выборам и делают популистские заявления, чтобы заработать дешевый авторитет. Хотелось бы напомнить, что «Кумтор» — это производство, а не политика. Спекулировать на этой теме, не зная специфики, — опасно. Более эффективно и выгодно с точки зрения привлечения голосов рассказывать об итогах проделанной работы в качестве народного избранника», — заявляет пресс-служба компании.

В «Кумтор Голд Компани» также ответили на часто задаваемые вопросы.

О продаже золота Кумтора:

Приобретением конечного продукта золотоизвлекательной фабрики — сплава Доре, содержащего золото, серебро, медь и другие примеси, его аффинажем и последующим экспортом золота и серебра, занимается ОАО «Кыргызалтын», как это предусмотрено договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством Кыргызской Республики.

О Тенгизе Болтуруке:

Задачей временного внешнего управляющего в акционерных обществах, осуществляющих деятельность в сфере недропользования, является обеспечение непрерывной производственной, экономической и иной деятельности юридического лица в условиях непринятия уполномоченным органом общества, необходимых мер для устранения нарушения требований по охране недр, экологической и промышленной безопасности, установленных законодательством Кыргызской Республики, создающего непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ. Внешний управляющий назначается распоряжением председателя кабинета министров по предложению уполномоченного государственного органа в сфере управления государственным имуществом. Согласно порядку назначения временного внешнего управляющего, временный внешний управляющий КГК ежемесячно предоставляет уполномоченному органу в сфере управления государственным имуществом отчет о деятельности общества. Под уполномоченным органом в данном случае понимается Фонд по управлению госимуществом при Министерстве инвестиций.

Если депутаты желают заслушать отчет временного внешнего управляющего КГК, то они должны согласовать вопрос с кабинетом министров и он им будет предоставлен. ЗАО «Кумтор Голд Компани» не обязано отчитываться перед каждым депутатом в отдельности.

Напоминаем, что «Кумтор Голд Компани» является стратегическим объектом, в отношении которого ведутся судебные тяжбы, поэтому существует закрытая информация, которую по закону распространять мы не имеем права.

Об исключении ОАО «Кыргызалтын» из Good Delivery List:

Это решение носит временный характер. Основная причина временного исключения покрывается гражданско-правовой претензией компании Stone X по покрытию издержек, о чем Stone X дважды заявило в своем обращение о возможном мирном урегулировании спора. Ожидаемые в ближайшее время переговоры позволят ситуацию урегулировать, после чего ОАО «Кыргызалтын» возвратят статус надежного поставщика.

Данное решение (о временном исключении) также не ограничивает право продажи золота со стороны ОАО «Кыргызалтын», не ограничивает суверенные права Кыргызской Республики и также не запрещает любому субъекту покупать золото со вторичных торгов из Кыргызской Республики в рамках других многих международных платформ/бирж/рынков драгоценных металлов (вне Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов).

О профсоюзе работников «Кумтор Голд Компани»:

Председателем профсоюза «Кумтор биримдиги» является Рамис Мамбеталиев.

Пресс-служба приводит слова главы профсоюза: «На «Кумторе» есть народный профсоюз, созданный по инициативе коллектива. С момента его основания прошло 23 года. В нем около 2 тысяч членов. На протяжении всей своей истории организация боролась за права работников и даже организовала несколько забастовок. Понимая, что авторитет организации из года в год растет, в 2014-2016 годах прежнее канадское руководство добилось его разделения на пять отдельных профсоюзов. Последним отделился профсоюз, возглавляемый Калысом Рыспаевым, который сейчас заявляет, что на него оказывается давление и ему запретили посещать рудник. Запретили, потому что во время введения внешнего управления он был на стороне «Центерры», и пытался агитировать работников «Кумтора» на незаконные действия. Остановка рудника нанесла бы огромный ущерб не только компании, но и стране в целом. Сотрудники «Кумтора» не поддались на его уговоры.

Новое руководство КГК взяло на себя обязательство своевременно выплачивать заработную плату, страховые и социальные выплаты и своевременно выполнять все обязательства. У нас тоже есть свое обязательство. Помимо защиты прав работников, мы должны предотвращать сбои в работе, не распространять ложную информацию...

Калыс Рыспаев пытался убедить сотрудников выйти на забастовку. В настоящее время права всех сотрудников компании «Кумтор Голд Компани» полностью защищены. Созданы хорошие условия труда. В настоящее время четыре профсоюза на «Кумторе» объединяются в одно профсоюзное объединение «Кумтор биримдиги».

«ЗАО «Кумтор Голд Компани» просит не использовать имя компании в политтехнологиях и напоминает, что вся работа введется исключительно в интересах государства и народа Кыргызстана», — подчеркивается в заявлении пресс-службы.