Пресс-служба «Кумтора»: Рудник работает в стабильном, плановом режиме

Пресс-служба «Кумтор Голд Компани» считает, что в последнее время в СМИ и отдельными политиками распространяется недостоверная информация о деятельности предприятия — сообщается о якобы снижении процента извлечения золота из руды, а также о нехватке комплектующих и расходных материалов.

По ее сведениям, данная информация является недостоверной. Рудник «Кумтор» работает стабильно, безопасно и согласно плану.

«Считаем необходимым предоставить комментарий корпоративного директора по технологиям ЗАО «Кумтор Голд Компани» Каната Курманова по текущей ситуации. Рудник «Кумтор» работает в стабильном, штатном режиме, без происшествий. Фабрика работает безостановочно. План выполняется. Ремонтные работы, которые запланированы на этот год, производятся вовремя», — говорится в сообщении.

«Снабжение рудника ведется оперативно и в полном объеме. Никаких простоев и проблем с запасными частями и реагентами нет. Поставщики реагентов и запчастей — это не одна компания. У нас заключены договоры со многими предприятиями. Согласно соответствующим договорам, они поставляют нам необходимое количество химических реагентов и запчастей. Зачастую можно услышать голословные обвинения о падении процента извлечения золота на золотоизвлекательной фабрике «Кумтора». На это отвечу фактами: в августе сквозное товарное извлечение составило 82 процента, на сегодня сквозное товарное извлечение составляет 83 процента. Мы соблюдаем все технологические параметры и стараемся максимально получить извлечение золота из руды в товарную продукцию», — цитирует Каната Курманова пресс-служба компании.

Отмечается, что заработная плата выдается вовремя и полностью. Никаких сокращений в компании нет. Напротив, привлекается больше опытных работников.

«Хотим также напомнить, что приобретением конечного продукта золотоизвлекательной фабрики — сплава Доре, содержащего золото, серебро, медь и другие примеси, его аффинажем и последующим экспортом золота и серебра занимается ОАО «Кыргызалтын», как это предусмотрено договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и правительством», — информирует пресс-служба.