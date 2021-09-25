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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Давайте без опусов. Депутат вновь требует представить данные о работе «Кумтора»

Депутат парламента Наталья Никитенко вновь обратилась к руководству «Кумтор Голд Компани» с требованием отчитаться о работе. Об этом она написала на своей официальной странице в сети Facebook.

Парламентарий отметила, что с большим интересом прочитала ответ компании «Кумтор», адресованный «отдельным политикам, депутатам и «диванным экспертам». Наталья Никитенко заявила, что, как депутат и политик, наделенный этим правом и обязанностью Конституцией, как представитель органа, давшего согласие на введение внешнего управляющего в компании «Кумтор», не увидела ни одного ответа на свои вопросы.

Она напомнила, что партия «Ата Мекен» всегда последовательно выступала за национализацию «Кумтора». Предлагались юридически обоснованные подходы. Был и закон о национализации, разработанный и предложенный партией, и вариант о денонсации соглашения и закон о ледниках.

«Властью эти предложения были отклонены, более того, эта позиция способствовала усилению давления на лидера и членов «Ата Мекена», начались необоснованные и незаконные уголовные дела... Если и говорить об ответственности компании перед депутатами и народом, то именно у нас и есть моральное и юридическое право спросить о результатах работы «Кумтора» после перевода в госуправление, спросить у тех, кто непосредственно участвовал в подготовке антинародных соглашений, заседал в советах директоров. Вопросы, которые я задала и которые остались без ответа, волнуют не только меня, но и тысячи избирателей, судя по откликам и комментариям», — отметила Наталья Никитенко.

«Мне не очень понятна нервная и излишне эмоциональная реакция, не знаю кого, лично господина Болтурука или его пресс-службы, в данном опусе есть ссылки как на компанию, так и личное местоимение «я» в той части, где он описывает, что не допустил председателя профсоюза на рудник. К поставленным не только мною, а гражданами вопросам необходимо отнестись серьезно и предоставить не эмоции, а ответы. Прошу считать это депутатским запросом и ответить так, как и подобает компании, претендующей на звание серьезной и уважаемой, призванной служить стране и народу, с цифрами, данными, ссылками и по пунктам», — заключила Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208315/
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