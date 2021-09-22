Скандал в Оперном. Заслуженного артиста КР Досмата Садыркулова уволили

Заслуженного артиста КР, педагога-репетитора Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Досмата Садыркулова уволили. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По словам Досмата Садыркулова, такое решение руководство учреждения искусства приняло сегодня.

«Я считаю это неправомерной акцией, проводимой нашим главным балетмейстером Аканом Нуртазиным. Уволили под предлогом того, что я якобы не приходил на работу. Я приходил на работу. Но у меня не было ни мастер-классов, ни репетиций — ни как артиста, ни как педагога меня не задействовали. В то же время в акте указали, что я не приходил на работу и не исполнял свои обязанности. Меня уволили за прогул. За 32 года работы моей деятельности я ни разу не прогуливал. Весь балетный мир об этом знает», — прокомментировал он свое увольнение.

Отметим, 13 сентября на пресс-конференции работники театра, в том числе Досмат Садыркулов, жаловались на давление и гонения со стороны руководства театра.

«Руководством составляются акты за нарушения, которых нет, артистов вычеркивают из списка награждаемых. В трудовом соглашении есть пункты, которые ущемляют права сотрудников», — говорил педагог-репетитор тогда.

Напомним, 6 марта местная труппа отказалась участвовать в балете «Лебединое озеро» с участием российских звезд. Артисты заявили, что за работу в коммерческих проектах им ничего дополнительно не платят. После протеста, по их словам, руководство театра угрожало им увольнением и привлечением к уголовной ответственности. Тогда работники театра разделились на два фронта: тех, кто поддерживает политику действующей администрации, и тех, кто откровенно выражает свою критику и требует реформ. Досмат Садыркулов был в числе последних.

Министерство культуры создало специальную комиссию по изучению конфликта.