Тарифы на проезд. Как в БГК пытаются всем угодить

Уже в конце сентября должен решиться вопрос с повышением тарифа на проезд в Бишкеке. Он включен в повестку дня очередной сессии депутатов столичного городского кенеша. Но где они поставят запятую в фразе «поднять нельзя оставить», пока неизвестно.

В мэрии Бишкека утверждают, что если стоимость проезда не повысить, то столица вообще может остаться без транспорта.

При действующих тарифах инвесторы работать не захотят, а для обновления ветшающего парка муниципальных предприятий-перевозчиков как всегда в бюджете нет денег. Более того, по словам вице-мэра Русланбека Акылбекова, и у Бишкекского троллейбусного управления, и у Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия есть кредитные обязательства, которые надо погашать.

Так что оба подразделения не то, что не рентабельны, а даже убыточны. Кроме того, им ежегодно выделяются субсидии из городского бюджета за перевозку льготников.

Правда, вице-мэр признает, что, возможно, на самом деле доход и БТУ и БПАТП выше, но часть выручки может оседать в карманах водителей. «Почему хотим и требуем, чтобы вводили электронное билетирование? Чтобы все было прозрачным, чтобы деньги не уходили в чьи-то карманы», — заявил он.

Он добавил, что валидаторы установлены во всех единицах муниципального транспорта. «Но мы не можем обязать население платить картами, потому что для этого нет нормативной базы. Сейчас прописали это требование в правилах организации пассажирских перевозок, которые уже внесли в БГК. Мы должны отойти от наличных», — заключил Русланбек Акылбеков.

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И здесь мэрии некого винить, кроме себя. Внедрять систему начали еще в 2019-м. Именно тогда муниципалитет заключил соглашение со швейцарской компанией ВРС AG, которая обязалась предоставить необходимое оборудование, выполнить его монтаж и ввести в эксплуатацию. А потом в течение пяти лет обслуживать и ремонтировать систему. Затем по соглашению все добро перейдет муниципалитету.

Но до сих пор львиная доля пассажиров предпочитает платить наличными, а водители и не возражают. И вполне понятно почему.

На елку влезть и не поцарапаться

Депутаты БГК, хоть и признают, что повышение тарифа — требование времени, но прекрасно понимают, что такое решение не добавит им популярности среди горожан. Поэтому и пытаются подсластить пилюлю, предлагая различные варианты. Стараются, как говорится, угодить и вашим и нашим.

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Например, Максат Алымбеков считает, что повышать тариф на проезд нужно постепенно, а не сразу на 50 процентов. «Давайте подумаем, может, примем постановление, чтобы поднимать поквартально на 1-2 сома, за год выйдем на предлагаемый тариф. Девять лет не поднимали, можно же еще год потерпеть», — сказал он на заседании постоянной комиссии.

Казыбек Эргешов предложил пока поднять тариф только для частников, а стоимость проезда в троллейбусах и автобусах увеличить в следующем году. Он считает, что такой вариант будет менее болезненным для горожан.

Надо учитывать, что сейчас все дорожает, а зарплата нет. Люди пешком ходить будут? Казыбек Эргешов

Альтернативный вариант, который озвучил депутат, — увеличить стоимость проезда в муниципальном транспорте до 10 сомов, а не 11, как предлагает мэрия.

Но вице-мэр с Казыбеком Эргешовым не согласился. Он подчеркнул, что была бы его воля, он поднял бы тариф именно в муниципальном транспорте, а не частникам. В этом случае, по его мнению, мэрия могла бы увеличить парк муниципального транспорта.

Фракция «Онугуу-Прогресс» придерживается варианта повышения до 11 сомов стоимости проезда в троллейбусах и автобусах и до 13 — в микроавтобусах. Об этом сообщила депутат Дамира Жолдошалиева. Но так как такой вариант при разработке нового тарифа не рассматривался, то требуется, как объяснил вице-мэр, разрешение Министерства финансов и экономики не проводить повторно анализ регулятивного воздействия. Иначе вопрос снова отложится на несколько месяцев.

Радужные планы столичной мэрии

Русланбек Акылбеков отметил, что изначально водители маршруток просили установить тариф в размере 20 сомов. В ходе переговоров и общественных обсуждений нашли золотую середину. «11 сомов для троллейбусов и автобусов, 15 сомов для маршруток — это реальный тариф», — сказал вице-мэр.

Де-юре мы поднимаем тариф до 15 сомов. Но если предоставим населению нормальные комфортабельные автобусы, то люди будут пользоваться ими. Получается, что за проезд будут платить на сом больше, чем сейчас в маршрутках. Русланбек Акылбеков



Вице-мэр, признавая нехватку муниципального транспорта, тем не менее настроен оптимистично. По его словам, мэрия сейчас привлекает перевозчиков с автобусами по аутсорсингу. «Мы предоставляем маршруты, они оказывают услуги. С «Эко Пассажирские Перевозки» подписали контракт на поставку 1 тысячи автобусов, 210 уже поступили, до ноября должны прибыть еще 140. Остальные ожидаем в будущем году, они будут 12-метровые. Еще есть контракт с ОсОО «Грин Бас» на 350 автобусов, первая партия прибудет в декабре», — сказал он.

По словам чиновника, для того чтобы обеспечить потребности столицы, нужно примерно 1,5 тысячи автобусов. «Если такое количество будет, то тогда микроавтобусы будут обслуживать жилмассивы, пригороды. Так и маршруточники не останутся без работы, и город будет чище, так как будет газомоторный транспорт», — сказал он.

Пока новый тариф еще обсуждается, в мэрии уже задумываются о будущем — возможно, стоимость проезда будет зависеть от длительности поездки. «В дальнейшем мы планируем рассмотреть возможность введения дифференцированного тарифа — по расстоянию, километражу», — сказал вице-мэр.