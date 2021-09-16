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Власть

Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека

«Учитывая стоимость ГСМ, комплектующих, считаю, что вариант повышения стоимости проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов, реален», — об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил вице-мэр Русланбек Акылбеков.

Он отметил, что для жителей столицы это будет дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. «Но мы вынуждены на это пойти, чтобы вообще не остаться без транспорта», — сказал он.

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Русланбек Акылбеков добавил, что при действующем тарифе муниципалитет не может обновлять парк муниципальных предприятий и списывать транспорт. «По законодательству максимальный срок эксплуатации транспорта должен быть 5 лет, потому что за это время амортизация составляет 25 процентов. Но мы не можем это делать», — сказал он.

Также он напомнил, что по постановлению правительства, в центре города должен курсировать муниципальный транспорт на газомоторном топливе. «Сейчас привлекаем перевозчиков по аутсорсингу. Мы предоставляем маршруты, они указывают услуги. У «Шыдыр Жола» было обязательство по поставке 100 автобусов, но сейчас один маршрут обслуживает 10 автобусов. С «Эко Пассажирские Перевозки» подписали контракт на поставку 1 тысячи автобусов, 210 уже поступили, до ноября должны прибыть еще 140. Остальные ожидаем в будущем году, они будут 12-метровые. Еще есть контракт с ОсОО «Грин Бас» на 350 автобусов, первая партия прибудет в декабре», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что для того, чтобы обеспечить потребности столицы, нужно примерно 1,5 тысячи автобусов. «Если такое количество будет, то тогда микроавтобусы будут обслуживать жилмассивы, пригороды. Так и маршруточники не останутся без работы, и город будет чище, так как будет газомоторный транспорт», — сказал он.

Русланбек Акылбеков добавил, что для повышения качества перевозок муниципалитет разработал и внес в БГК положения по правилам перевозки, по конкурсам. «В последнем четко указаны требования к передвижному составу и другие условия», — сказал он.

Напомним, 2 июня в столице водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить тариф на проезд. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/207263/
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