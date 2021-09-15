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Власть

Тариф на проезд. Депутаты БГК рассмотрят вопрос на ближайшей сессии

Депутаты Бишкекского городского кенеша рассмотрят вопрос повышения тарифа на проезд на очередной сессии. Вопрос включен в повестку дня. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь БГК Мээрим Керимканова.

По ее данным, сегодня президиум горкенеша определил дату и время проведения очередной сессии. Она пройдет 28 сентября.

Напомним, 2 июня в столице водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату проезда. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/207207/
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