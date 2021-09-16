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Власть

Повышать постепенно или только в маршрутках. В БГК обсуждают тариф на проезд

Депутат БГК Максат Алымбеков считает, что повышать тариф на проезд нужно постепенно. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству.

Максат Алымбеков отметил, что по предлагаемому варианту повышение составит 50 процентов. «Да, сегодня цены на все поднялись, но зарплата-то не поднялась, а тут сразу тариф на 50 процентов повышаем. Давайте подумаем, может, примем постановление, чтобы поднимать поквартально на 1-2 сома, за год выйдем на предлагемый тариф. Девять лет не поднимали, можно же еще год потерпеть», — сказал он.

Депутат Дамира Жолдошалиева заметила, что фракция «Онугуу-Прогресс» придерживается варианта повышения до 11 сомов на проезд в троллейбусах и автобусах и до 13 — в микроавтобусах.

Депутат Казыбек Эргешов предложил пока не поднимать тариф в муниципальном транспорте.
«Давайте в этом году увеличим только для частников. Сегодня муниципальный транспорт так не нуждается, как частники. А в троллейбусах и автобусах в следующем году? Надо учитывать, что сейчас все дорожает, а зарплата нет. Люди пешком ходить будут?» — задался вопросом он.

Русланбек Акылбеков ответил, что была бы его воля, он поднял бы тариф в муниципальном транспорте, а не частникам. В этом случае, по его мнению, мэрия могла бы увеличить парк муниципального транспорта. «Кроме того, у наших БТУ, БПАТП есть кредиты, которые они должны погашать. Их брали на обновление парка», — сказал он.

Напомним, 2 июня в столице водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату проезда. Муниципалитет пообещал решить вопрос до сентября и даже внес соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/207266/
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