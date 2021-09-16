В Бишкеке муниципальным перевозчикам субсидируют более 230 миллионов сомов

Ежегодно из городского бюджета субсидируются Бишкекское троллейбусное управление и Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие за перевозку льготников. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил депутат Казыбек Эргешов.

Он поинтересовался у вице-мэра Русланбека Акылбекова размером этих субсидий.

«Бишкекское троллейбусное управление получает 110 миллионов сомов, Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие — 134 миллиона», — ответил вице-мэр.

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Он добавил, что оба предприятия являются убыточными, не собирают необходимый объем средств. «Почему хотим и требуем, чтобы вводили электронное билетирование? Чтобы все было прозрачным, чтобы деньги не уходили в чьи-то карманы. Тогда будет видно, сколько именно перевозят льготников», — сказал Русланбек Акылбеков.

Он заметил, что валидаторы установлены во всех единицах муниципального транспорта. «Но мы не можем обязать население платить картами, потому что для этого нет нормативной базы. Сейчас прописали это требование в правила организации пассажирских перевозок, которые уже внесли в БГК. Мы должны отойти от наличных», — заключил вице-мэр.