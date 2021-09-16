Мэрия Бишкека думает над введением дифференцированного тарифа на проезд. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству сообщил вице-мэр Бишкека Русланбек Акылбеков.

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По его словам, в будущем стоимость проезда может зависеть от длительности поездки. Но пока муниципалитет не представил конкретных расчетов. «В дальнейшем мы планируем рассмотреть возможность введения дифференцированного тарифа — по расстоянию, километражу», — сказал вице-мэр.

Отметим, что на заседании обсуждался вопрос повышения тарифов. Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).