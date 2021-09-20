Когда семейное насилие заканчивается убийством. Опыт стран Центральной Азии

В Кыргызстане семейное насилие стало более жестоким, агрессивным и все чаще заканчивается убийством жертвы. Печальную статистику на международной онлайн-конференции «Сообща остановим насилие» привела глава Ассоциации кризисных центров КР Толкун Тюлекова.

По ее словам, в 2019 году в республике зарегистрировано 4 убийства, в 2020-м — 29, а за полгода 2021-го — уже 16 таких случаев. При этом до суда доходит лишь малая часть дел по домашнему насилию, многие заканчиваются примирением сторон. Такая проблема характерна и для других стран Центрально-Азиатского региона.

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Количество фактов семейного насилия в КР растет. «За 2020 год в республике выдано более 8,5 тысячи охранных ордеров, уголовных дел зарегистрировано чуть более 600. В 2021-м за полгода выдано уже более 5 тысяч охранных ордеров», — привела данные Толкун Тюлекова.

Помимо семейного насилия в республике распространена проблема ранних браков и похищения невест. В двух случаях похищений девушки трагически погибли.

Двойной дискриминации подвергаются женщины с инвалидностью. Обычно о них вообще ничего не слышно. «Зачастую таких девочек прячут дома, запрещают им посещать школы, выходить замуж, рожать или усыновлять детей, трудоустраиваться на работу, — рассказала координатор проекта «Сеть женщин с инвалидностью Центральной Азии» Гульмира Казакунова. — Проблем у нас очень много — принудительная стерилизация, домашнее насилие, изнасилование родственниками, повсеместные домогательства — в такси, общественном транспорте, на улице. Девушки с инвалидностью не могут убежать, закричать, дать отпор».

Их бьют, они прощают

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Директор института демократии и прав человека в Узбекистане Сайера Ходжаева подчеркнула, что проблема семейного насилия актуальна не только в странах Центральной Азии, но и во всем мире. Раньше было табу открыто говорить об этом. Сейчас же соцсети позволяют чуть ли не ежедневно узнавать о вопиющих случаях, происходящих в любой точке земного шара.

«Почему мало привлеченных к уголовной ответственности мужчин? Потому что женщины сами забирают заявления еще на стадии расследования. Поэтому так мало дел, что в Казахстане, что в Кыргызстане, что в Узбекистане. Если помните, в КР женщину мужчина обливал водой, мы все возмущались, но, к сожалению, она забрала свое заявление, а мы остались со своим возмущением. А все почему? Наверняка она экономически зависима от мужа, и поэтому позволяет обходиться с ней таким образом. И она, к сожалению, не одна такая», — констатировала Сайера Ходжаева, отметив важность профилактики и пропаганды законов.

Одним днем, одним законом это не изменится. Надо работать над повышением уровня правового сознания женщин. Ликвидировать насилие мы, однозначно, не сможем, но снизить уровень общими усилиями вполне. Сайера Ходжаева

Мирятся из-за несовершенства законодательства

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Среди актуальных для КР проблем отметили низкий уровень доступа жертв домашнего насилия к правосудию, недоверие к судебной и правоохранительной системе, нередко предвзятое отношение к потерпевшим. Пострадавшие сталкиваются с неправомерными действиями отдельных сотрудников следственных органов. Бывает и так, что статьи необоснованно переквалифицируют и виновный остается без должного наказания. При этом кризисные центры не всегда могут предоставить жертве адвокатскую помощь.

«Не только экономическая зависимость, но и несовершенство законодательства наших стран приводит к примирению сторон, — добавила руководитель проекта «#НеМолчиАзия» Дина Смаилова. — Женщина, пережившая насилие, не может решать за себя, за закон, наказывать ли преступника или нет, она расценивает его как своего родственника, супруга, брата или отца. Но на самом деле это преступник, который должен понести наказание. Нужно отменить примирение сторон в подобных преступлениях. Этот человек опасен для общества, и это проблема уже общественная, а не семейная».

Она напомнила, что четыре отдельных проекта из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, действующие под общим хештегом #НеМолчи, объединили усилия, чтобы вместе противостоять агрессии и насилию в регионе.

Главной целью коалиции «#НеМолчиАзия» является борьба с насилием в любой форме (бытовым, сексуальным или гендерным, торговлей людьми, сексуальной или трудовой эксплуатацией).

Новый импульс движению должно придать подписание в рамках онлайн-конференции меморандума о взаимопонимании, взаимодействии и сотрудничестве. Документ должен повышать осведомленность населения стран ЦА о законодательных инициативах своих стран проживания, конвенциях ООН и других международных стандартах прав и свобод человека. А также способствовать эффективному взаимодействию уполномоченных по правам человека, законодательных органов и органов правопорядка.

Работы хватит на всех

В Кыргызстане раньше многих стран приняли закон об охране и защите от семейного насилия. За последнее время, по мнению депутата Жогорку Кенеша Натальи Никитенко, законодательство претерпело прогрессивные изменения. Но вопрос в том, насколько эффективно законодательная база работает на местах.

«Период пандемии стал серьезным испытанием для всех нас. Во многих странах факты семейного насилия участились как никогда. На прочность проверялись как отношения, институт семьи, так и система государственной поддержки, работает ли она. Работы в этом плане у государства и гражданского сектора очень много. Вопрос профилактики и своевременной помощи уязвимым гражданам остается для нашей страны достаточно острым», — подчеркнула на встрече Наталья Никитенко.

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«Большой упор необходимо сделать и на подготовку самих правоохранительных органов к работе с фактами семейного насилия, — добавила она. — Среди наших сотрудников правоохранительных органов только около 7 процентов составляют женщины. Это тоже вносит определенную долю в неуверенность тех, кто обращается в правоохранительные органы. Найдут ли они поддержку и понимание и не столкнутся ли с двойным психологическим насилием?»

Кстати, у представителя МВД КР также поинтересовались, готово ли министерство подписаться под документом.

Начальник отдела службы общественной безопасности МВД КР Таалайбек Алижанов не ответил однозначно: «Я внимательно прочитал меморандум, в нем отражены в основном вопросы социального характера. По обеспечению общественной безопасности пункта нет, но если будут вопросы по нашей линии, то, конечно, мы будем взаимодействовать».

При этом он заверил, что руководство органов внутренних дел обращает внимание на проблему насилия над женщинами и детьми и в будущем даже планируется открыть специальное подразделение для этого. Сейчас уже разрабатывают его структуру.