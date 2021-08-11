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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке мужчина избил жену детским ходунком. Она простила его

Первомайский районный суд Бишкека прекратил дело о проступках по факту семейного насилия. Об этом говорится в постановлении суда.

В документе указано, что 22 июня А.Т., находясь в доме в жилмассиве «Калыс Ордо», оскорбил, а затем ударил свою жену по голове детским ходунком и крышкой от чайника.

«Экспертиза показала, что потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. В ходе заседания обвиняемый просил прекратить дело, поскольку помирился с супругой. Потерпевшая подтвердила его слова и заявила, что претензий к обвиняемому не имеет, от поддержания частно-публичного обвинения отказывается», — говорится в постановлении суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203653/
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