HRW: Безнаказанность семейного насилия остается нормой в Кыргызстане

Безнаказанность семейного насилия все еще остается нормой в Кыргызстане. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch о состоянии прав человека в более чем 100 странах мира.

«Несмотря на законодательство, включая принятые в 2020 году поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, обеспечивающее повышенные гарантии защиты для переживших домашнее насилие, власти не в полном объеме обеспечивают применение защитных механизмов и привлечение к ответственности агрессоров», — отмечают авторы доклада.

В июне, после появления в соцсетях видео того, как мужчина, обвешав жену покрышками, бьет и обливает ее водой, милиция задержала агрессора и возбудила дело об истязании. Однако это произошло только после поднявшегося в обществе возмущения. Суд признал его виновным, но ограничился назначением ему двух лет пробационного надзора вместо лишения свободы, также предусмотренного законом за совершенное деяние.

Как отмечают правозащитники, принятые дополнительные меры по защите женщин и девочек не обеспечили искоренения безнаказанности семейного насилия, которое оставалось обыденным явлением. В ходе июньского заседания Национального совета по делам женщин и гендерному развитию при правительстве Кыргызской Республики был отмечен 65-процентный рост заявлений о случаях семейного насилия в первом квартале 2020 года.

В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, правительство не отнесло службы помощи пережившим семейное насилие к «жизнеобеспечивающим», в результате чего убежища, кризисные центры и другие службы прекратили прием новых пострадавших.