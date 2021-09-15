Могут, но не должны. Новый закон об образовании ослабит соцобеспечение учителей

В проекте нового закона «Об образовании» ослабили права на социальное обеспечение педагогов.

Согласно документу, лицам, не обеспеченным жилой площадью или нуждающимся в улучшении жилищных условий, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления могут быть предоставлены земельные участки для строительства жилья.

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Отметим, что эта норма содержится в действующем Законе «О статусе учителя» и звучит так: «Лицам, не обеспеченным жилплощадью или нуждающимся в улучшении жилищных условий, местными госадминистрациями и органами местного самоуправления предоставляются земельные участки для строительства жилья».

Статья 8 этого же закона гласит: «Государство обеспечивает учителю надлежащие условия труда, быта и социальные льготы, связанные с репродуктивной функцией. Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета обязаны предоставлять учителям льготы при оплате эксплуатационных расходов по содержанию жилплощади и коммунальных услуг и беспроцентные ссуды на индивидуальное жилищное строительство».

В новом проекте оставили лишь фразу: «Государство обеспечивает педагогу надлежащие условия труда, быта и социальные льготы. Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета могут предоставлять педагогам льготы».

Как пояснил 24.kg один из членов рабочей группы, это изначально был популизм, эти статьи никогда не выполнялись из-за отсутствия средств. При наличии же финансов новый закон не запрещает ОМСУ оказывать поддержку.

Вознаграждение по 1 миллиону сомов учителям с 10-летним стажем в законопроекте не предусмотрено.

Напомним, Министерство образования и науки разработало новый закон об образовании и вынесло его на общественное обсуждение.