Убийство Айзады. Обвиняемому просят назначить пробационный надзор

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Адвокат Курманбек Абдраимов, представляющий интересы обвиняемого Замирбека Раманкулова, заявил, что в действиях его подзащитного нет состава преступления по статье «Похищение человека» УК КР. Юрист просил переквалифицировать обвинение в приговоре на статью «Укрывательство преступления» УК КР.

«Замирбек Раманкулов действительно укрыл преступление. Он не сообщил сотрудникам милиции о том, что произошло. Я прошу признать виновным Раманкулова по статье «Укрывательство преступления» УК КР и назначить ему пробационный надзор», — сказал Курманбек Абдраимов.