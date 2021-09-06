Убийство Айзады. Обвиняемому просят назначить пробационный надзор

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.
Адвокат Курманбек Абдраимов, представляющий интересы обвиняемого Замирбека Раманкулова, заявил, что в действиях его подзащитного нет состава преступления по статье «Похищение человека» УК КР. Юрист просил переквалифицировать обвинение в приговоре на статью «Укрывательство преступления» УК КР.
«Замирбек Раманкулов действительно укрыл преступление. Он не сообщил сотрудникам милиции о том, что произошло. Я прошу признать виновным Раманкулова по статье «Укрывательство преступления» УК КР и назначить ему пробационный надзор», — сказал Курманбек Абдраимов.
Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.
Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Отметим, на кадрах видно, как трое мужчин силой сажают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении. Ранее адвокат еще одного обвиняемого Кубаныча Токон уулу также просил назначить его подзащитному минимальное наказание, заявив, что он якобы не похищал и не сажал девушку в машину, а лишь укрыл преступление, не сообщив о нем в правоохранительные органы.