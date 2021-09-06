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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Одному подсудимому просят переквалифицировать обвинение

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Суд перешел к прениям сторон. Адвокат Нурсултан Утегенов, представляющий интересы подсудимого Кубаныча Токон уулу, просил назначить его подзащитному минимальное наказание.

В частности юрист просил переквалифицировать обвинение Кубаныча Токон уулу со статьи «Похищение человека» на «Укрывательство преступления» УК КР.

24.kg
Фото 24.kg. Подсудимые по делу о похищении и убийстве Айзады Канатбековой

«В действиях моего подзащитного нет состава преступления в части похищения Айзады Канатбековой. Он не похищал ее, не сажал в машину. При этом он знал о преступлении и не сообщил об этом в правоохранительные органы. Также прошу учесть, что у Кубаныча Токон уулу есть несовершеннолетние дети. Прошу переквалифицировать обвинение и назначить минимальное наказание», — сказал Нурсултан Утегенов.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206124/
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