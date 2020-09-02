Учебники в школах Кыргызстана. Книги в ужасном состоянии или отсутствуют вовсе

Разорванные учебники или даже их полное отсутствие в школьных библиотеках Кыргызстана уже никого не удивляет. Ежегодно перед новым учебным годом родителям и школьникам приходится либо пытаться хоть как-то восстановить выданные книги, либо покупать новые. А это серьезно бьет по семейному бюджету. В среднем один учебник стоит 250-350 сомов.

В семье Ласточкиных двое школьников. Сын пошел в девятый класс, а дочь — в седьмой. «Выдали в лучшем случае половину книг. Остальные надо купить. Причем те учебники, которые мы покупали сыну, когда он учился в седьмом классе, дочери не подходят — программа поменялась или учителя стали по другим изданиям работать. Нашли вариант — купить у предыдущего класса. Так вышло дешевле», — рассказала мать школьников Виктория.

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«Нам также предложили купить половину книг сыну в школе у предшествующего класса. Он перешел в пятый. Но ведь не так давно говорили, что все школы обеспечили новыми учебниками для пятых и шестых классов. Куда они делись?» — делится читатель.

Седьмая часть

Ведущий специалист управления образования мэрии Бишкека Роза Джуматаева отметила, что для полного обеспечения всех столичных школ учебниками потребуется около 150-160 миллионов сомов. Но из городского бюджета выделяется в разы меньше — в прошлом учебном году лишь восьмая часть, около 20 миллионов сомов. Поэтому обновление библиотечных фондов идет крайне медленно. В этом году управление рекомендовало школам закупать книги для первых классов. Каждая школа самостоятельно формирует заявки в районные центры образования, а те уже закупают учебники.

Обеспеченность учебниками столичных школ составляет в среднем 82 процента. Потребность для школ с русским языком обучения — 408 тысяч 606 книг, с кыргызским — 163 тысячи 261 учебник.

В каких-то школах после завершения учебного года у родителей учебники выкупают за меньшую сумму и потом перепродают. «Зачем родителям их хранить, а так они какую-то часть средств вернут», — отметила она.

Новые учебники для пятого-шестого класса, по словам Розы Джуматаевой, в школы поступили из расчета численности учеников. «Но контингент каждый год меняется. Сейчас 50 детей обучается, а на следующий — 40. Эти 10 книг могут быть временно переданы в другие школы, где нехватка. Мы проводим анализ по школам в начале года. Но количество детей ежегодно увеличивается, поэтому учебников не хватает», — добавила она.

Обещанного три года ждут

Два года назад в школы вернули аренду книг, но оплата взимается только за новые, для пятых и шестых классов. Создали специальный фонд «Жаны китеп». Но пока средства аккумулируются на счетах школ. Планируется, что тратить их школы смогут через два года.

С 2018 года за аренду школьных учебников собрано 54 миллиона 450 тысяч 639 сомов.

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Остро стоит проблема с учебниками для седьмых классов и выше для школ с русским языком обучения. Министерство образования планировало также полностью обновить программу и учебно-методические материалы, провело адаптацию книг, но пока процесс выпуска приостановился — ведомство и издательства разработали новое положение об издании книг, а теперь ждут, когда будет создан центр «Учебник», который будет заниматься экспертизой новых книг. В библиотеки поступят только новые книги по информатике для 7-9-х классов.

Глава общественного объединения «Таза табигат» Анара Дауталиева отметила, что после ухода экс-министра образования Гульмиры Кудайбердиевой реформа в книгоиздании забуксовала.

«Новый министр не проявляет политической воли, что он выжидает — непонятно. С таким подходом наши дети еще в течение пяти лет не получат новых учебников. Должен быть создан центр «Учебник (Окуу Китеп)», где все новые книги будут проходить экспертизу, получать гриф. В новом положении, если его не изменили, вся ответственность за написание, апробацию, выпуск лежит на издательстве», — отметила она.

Из республиканского бюджета ежегодно на тиражирование учебников выделяется около 120 миллионов сомов.

«Но из-за высокой коррупциогенности самого министерства, типографий эти средства не осваиваются. Такая ситуация продолжается уже третий или четвертый год», — добавила она.

Анара Дауталиева добавила, что есть еще одна серьезная проблема — на базарах огромное количество контрафактных изданий. Они стоят дешевле, и родители берут именно их. Но это небезопасно для здоровья детей. «Они не отвечают ни санитарно-гигиеническим нормам, ни новым стандартам», — отметила она.

По ее словам, решить проблему с обеспеченностью учебниками может адаптация изданий России, Казахстана. «Можно заключить меморандум. Больше выхода нет. Тем более что такой механизм уже применяется в стране», — отметила она.

В то же время, по ее мнению, необходимо увеличить как минимум втрое количество денег, выделяемых на книгоиздание. Причем часть из них направить именно на адаптацию учебников. А там, возможно, и собственные качественные издания появятся.