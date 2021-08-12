Скандалов больше не будет? Как в Кыргызстане улучшают школьные учебники

Залог успешного обучения в школе — хороший учебник и грамотный учитель. Несколько лет назад после тиражирования учебников с орфографическими ошибками и дефектами технического характера в Кыргызстане решили создать отдельное учреждение — Республиканский научно-практический центр «Окуу китеби», которое будет проводить экспертизу подготовленных учебных материалов.

Регистрацию центр прошел в декабре 2020 года. Сегодня в его штате пока пять человек из десяти запланированных. Проводится набор опытных методистов с аналитическими и менеджерскими способностями. Директор РНПЦ «Окуу китеби» Чинара Курбанова рассказала 24.kg о видах экспертиз учебно-методических комплексов (УМК), включающих учебник, методическое пособие для учителя и рабочую тетрадь для учащегося, о времени на их подготовку и о том, за что можно оказаться в черном списке авторов.

— Чинара Осмоновна, расскажите, какие требования предъявляют к учебникам нового поколения?

— Прежде всего язык изложения должен быть понятным детям. Содержательная часть должна быть подготовлена с учетом новых подходов в обучении с интересной подачей материала. Вопросы в конце параграфа или темы должны быть продуктивными и креативными, а методическая часть — включать и практические задания. Естественно, учебники должны быть цветными, хорошо иллюстрированными, особенно для начальных классов.

Требования Минобразования к полиграфическим материалам, включая бумагу, очень высоки в соответствии с национальным стандартом, но на рынке немало контрафактной продукции. Это уже другой вопрос.

— Все помнят последний скандал, когда новые учебники оказались с ошибками. Улучшат ли структурные изменения качество учебников?

— Конечно, в настоящее время разработан четкий регламент, пересмотрены все нормативные документы, прописан весь механизм от написания учебника до его доставки в школу. Чтобы получить больше хороших учебников, будем стараться укладываться в сроки проведения всех видов экспертиз.

За качество содержания УМК будут отвечать издательства и авторы. Эксперты, сотрудники РНПЦ «Окуу китеби», включая меня, будут отвечать персонально за проведенную экспертизу.

— Формируется ли у вас черный список авторов?

— Все зависит от того, какие они напишут учебники. Сейчас мы только формируем базу экспертов и реестр авторов, наше учреждение создано совсем недавно. По мере поступления рукописей, конечно, будем формировать базу данных.

В черный список могут попасть авторы, использующие плагиат, чужие разработки без ссылки на автора или источник.

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Возможно, в будущем появится список таких авторов, но не думаю, что он будет большим. Так как среди авторов много ученых, преподавателей вузов, учителей-практиков, то в этой среде очень ценится академическая честность.

— В 2022-м планируют ввести новый государственный образовательный стандарт. За этот год нужно успеть написать новые учебники. Получится?

— Как только утвердят предметные стандарты и учебные программы, их выложат на сайте Минобразования и Кыргызской академии образования (КАО). Министерство разместит на сайте объявление о необходимости подготовки новых учебников. Будут названы предметы, по которым следует обновить учебники.

— Почему у нас не готовят сразу всю линейку?

— Сложно писать сразу подряд. Из-за пандемии и онлайн-обучения не было возможности проводить апробацию в школах. Возникли задержки. Но сейчас к нам поступили рукописи, которые будут рассматривать эксперты. Если они по итогам трех экспертиз получат допуск к апробации и успешно пройдут ее, то, возможно, в следующем году учебники поступят в школу. В республике появились авторские коллективы, которые уже подготовили новые рукописи УМК в продолжение линейки существующих учебников.

— Сколько длится весь процесс издания учебника?

— Год учебник пишется, несколько месяцев проходит экспертизу, еще год отводится на апробацию, потом следуют доработка и подготовка к процедуре утверждения. Итого — около трех лет.

Если мы хотим получить качественные учебники, то, как раньше, такого не будет, когда один или несколько человек написали, сами себя проверили, в одной-двух школах апробировали и вынесли решение о соответствии предметным стандартам и учебным программам.

— За эти три года программа не успевает устаревать?

— Отчасти вы правы. Но начиная с 2012-го все предметные стандарты и учебные программы подготовлены на компетентностном подходе в обучении. Что это такое? Когда дети могут использовать полученные знания в жизни. К примеру, на уроке геометрии ребенок учится вычислять площадь квадрата и прямоугольника. Как эти знания можно использовать? При расчете количества кафельной плитки, необходимой на одну стену. Сейчас предметные стандарты улучшаются и дорабатываются с учетом запросов времени.

— Какие виды экспертиз проходят рукописи?

— В 2020 году Министерство образования и науки утвердило положение, регламентирующее проведение экспертизы УМК. Им предусмотрено четыре вида обязательных экспертиз: научная (будут приглашаться эксперты из ученого сообщества), научно-педагогическая (в качестве экспертов привлекают методистов и учителей), антидискриминационная гендерная (эксперты — сертифицированные специалисты) и практико-педагогическая (апробация в школах республики).

На апробацию в школы рукописи отправляют, только если три названные экспертизы получили положительные отзывы.

На один предмет отбирается от пяти до десяти школ, в которых работают опытные учителя-практики, как в городах, так и в сельских регионах Кыргызстана. Очень важно знать, как осваивают ученики новый материал в разных регионах страны.

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После каждого вида экспертизы замечания экспертов и учителей-практиков будут обобщены и направлены авторам для улучшения рукописей. После их доработки сотрудники РНПЦ «Окуу китеби» проверят, все ли предложения приняты. Если все учтено, то рукописи передаются на рассмотрение министерства для присвоения грифа «Рекомендовано Министерством образования и науки Кыргызской Республики».

В настоящее время РНПЦ «Окуу китеби» проводит антидискриминационную гендерную экспертизу рукописей ранее разработанных учебно-методических комплексов, поскольку три вида экспертизы они уже прошли.

— По каким предметам вам уже поступили рукописи УМК для проведения экспертизы?

— На время проведения экспертизы озвучивать названия УМК не следует. Только после завершения трех экспертиз можно будет говорить о том, какие учебно-методические комплексы будут проходить процедуру апробации.

— Как вы можете оценить имеющийся школьный фонд?

— В пятых и шестых классах фонды учебников обновлены в 2018 году, в целом они неплохие. Учебники по языковым предметам получили хорошие отзывы от учителей-практиков. Учебник русского языка Людмилы Бреусенко и Татьяны Матохиной признали лучшим среди учебников 52 стран на VI Международном педагогическом форуме в Сочи в 2019-м. Учебники для остальных классов требуют обновления.

— Кстати, учителя-практики в регионах говорят, что дети не тянут этот учебник русского языка.

— Проблема в том, что в регионах нет учителей-носителей языка. Некоторые педагоги в регионах не могут правильно говорить. Если же учитель хорошо владеет русским языком, он сможет доступно объяснить материал.

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Государство должно стимулировать приход грамотных специалистов в школы, это уже масштабная проблема. Недостаточная зарплата, отсутствие социальной поддержки (выделение жилья или участка для строительства, оплата комуслуг и другое) — это уже давно ни для кого не секрет. Раньше председатели колхозов создавали все условия для полноценной работы и отдыха учителям и врачам, потому что понимали: здоровье и обучение детей очень важны для будущего развития республики. Местные власти должны быть социально чувствительными и думать о людях и детях своего региона.