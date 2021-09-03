Экс-замминистра финансов Мирланбек Байгончоков стал вице-мэром Бишкека

Вице-мэром Бишкека назначен Мирланбек Байгончоков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, он будет курировать вопросы экономики и финансов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Напомним, Мирлан Байгончоков был дважды заместителем министра финансов: с 2010-го до лета 2019 года и с ноября 2020-го до августа 2021 года.

Кроме того, вице-мэром столицы по земельным вопросам, градостроительству и архитектуре назначен Азат Узаков. В открытых источниках о нем практически нет информации. Известно, что ему 34 года и в мае 2021 года он был назначен завотделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента.

Отметим, что ранее в мэрии сообщили, что первым вице-мэром Бишкека стал Максатбек Сазыкулов, его предшественника Жамалбека Ырсалиева понизили в должности. Он стал акимом Первомайского района. А занимавший до него эту должность Максат Нусувалиев уволен.

Своей должности лишился и вице-мэр Азамат Сагындык уулу. В июле его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки сотрудницей мэрии. Она получила деньги от владельца кафе в размере $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейной), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.

Позже задержанные за взятку дали показания о причастности вице-мэра столицы к преступлению.