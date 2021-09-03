15:27
USD 84.74
EUR 100.38
RUB 1.16
Общество

Экс-замминистра финансов Мирланбек Байгончоков стал вице-мэром Бишкека

Вице-мэром Бишкека назначен Мирланбек Байгончоков. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, он будет курировать вопросы экономики и финансов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Напомним, Мирлан Байгончоков был дважды заместителем министра финансов: с 2010-го до лета 2019 года и с ноября 2020-го до августа 2021 года.

Кроме того, вице-мэром столицы по земельным вопросам, градостроительству и архитектуре назначен Азат Узаков. В открытых источниках о нем практически нет информации. Известно, что ему 34 года и в мае 2021 года он был назначен завотделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента.

Отметим, что ранее в мэрии сообщили, что первым вице-мэром Бишкека стал Максатбек Сазыкулов, его предшественника Жамалбека Ырсалиева понизили в должности. Он стал акимом Первомайского района. А занимавший до него эту должность Максат Нусувалиев уволен.

Своей должности лишился и вице-мэр Азамат Сагындык уулу. В июле его задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки сотрудницей мэрии. Она получила деньги от владельца кафе в размере $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейной), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.

Позже задержанные за взятку дали показания о причастности вице-мэра столицы к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205968/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен первый вице-мэр Бишкека. Им стал Максатбек Сазыкулов
Вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу освобожден от занимаемой должности
Аким Октябрьского района Бишкека получил строгий выговор
Вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева понизили в должности
Вас услышали. В мэрии отреагировали на обращение жителей «Токольдоша»
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 августа
Бишкекчане жалуются на затянувшийся ремонт улицы Абдымомунова
В мэрии Бишкека обсудили предстоящий отопительный сезон
Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября
Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт в 8-м микрорайоне
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
3 сентября, пятница
15:12
Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке
14:56
Экс-замминистра финансов Мирланбек Байгончоков стал вице-мэром Бишкека
14:51
Туристы из Словакии сыграли свадьбу в Кыргызстане по местным обычаям
14:49
В комитет назначение Омурбека Текебаева послом в Германию не поступало
14:30
Назначен первый вице-мэр Бишкека. Им стал Максатбек Сазыкулов