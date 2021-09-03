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Общество

Назначен первый вице-мэр Бишкека. Им стал Максатбек Сазыкулов

Первым вице-мэром Бишкека стал Максатбек Сазыкулов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, он будет курировать вопросы жилищно- коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.

Напомним, Максатбек Сазыкулов в июне стал вице-мэром столицы по вопросам экономики и финансов.

Ранее в мэрии сообщили, что его предшественника Жамалбека Ырсалиева понизили в должности. Он стал акимом Первомайского района. А занимавший до него эту должность Максат Нусувалиев уволен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205959/
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