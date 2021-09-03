Вице-мэр Бишкека Азамат Сагындык уулу освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Азамат Сагындык уулу курировал земельные вопросы и вопросы градостроительства и архитектуры.

Напомним, в июле бывшего вице-мэра Азамата Сагындык уулу задержали сотрудники ГКНБ в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки сотрудницей мэрии. Она получила деньги от владельца кафе в размере $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейной), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги.

Позже задержанные за взятку дали показания о причастности вице-мэра столицы к преступлению.