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Общество

Учителя пользуются теплыми санузлами, а детей отправляют в туалет на улице

Учителя пользуются теплыми туалетами, а детей отправляют на улицу. Об этом заявил на заседании комиссии БГК по соцвопросам депутат Казыбек Эргешов.

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Он отметил, что в некоторых школах есть туалеты внутри зданий, но ими пользуются в основном педагоги.

«Двери закрываются на ключ. А детей на улицу отправляют. И таких немало», — возмутился нардеп и попросил курирующего вице-мэра Татьяну Кузнецову взять вопрос на контроль.

Депутат Сайдахмат Исмаилов попросил вице-мэра, управление образования провести ревизию по школьным санузлам и предоставить информацию, в каких учебных заведениях есть только дворовые туалеты, где пользуются уличными и внутри зданий, сколько из внутренних не функционируют и какие используют только учителя.
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