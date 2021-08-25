19:31
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Власть
Сюжет: COVID-19

Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования

Сегодня на заседании кабинета министров его глава Улукбек Марипов объяснил, почему власти решили вернуться к обычному режиму обучения.

По его словам, на это решение повлияли два фактора.

В частности, по мнению Улукбека Марипова, если вакцинация пройдет на должном уровне, то в обществе будет создана безопасная среда. В профессиональной среде должен сформироваться коллективный иммунитет. В таких условиях учителя и родители смогут подготовить детей к учебному году беспрепятственно.

«Второй фактор — качество образования при онлайн-учебе снижается. Два прошедших года онлайн-обучения это подтвердили. Мы должны признать, что в этом году не сможем проводить учебный год в онлайн-формате», — сказал глава кабмина.

Ранее чиновники заявляли, что одним из важных условий для запуска офлайн-обучения является вакцинация 70 процентов педагогов и сотрудников образовательных учреждений. На сегодня прививку от COVID-19 получили 55,8 процента учителей, или 61 тысяча 457 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205151/
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан из России ввезут 70 тысяч тонн пшеницы. Поставки начнутся осенью
Глава кабмина поручил обеспечить бесперебойную подачу электричества населению
Чиновники не умеют писать проекты. Приказано научить
Глава кабмина считает, что в экономике Кыргызстана есть положительные сдвиги
Для зараженных COVID-19 свободны 212 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
Коронавирусом болеет 3 тысячи 54 человека, 448 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 229 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 576
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
19:23
Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт в 8-м микрорайоне Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфаль...
19:10
Закон о ложной информации — это борьба с фейками или цензура? Опрос
19:01
В Бишкеке пройдет выставка товаров женщин-предпринимателей со всех регионов КР
18:52
Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования
18:45
Россия против размещения в Центральной Азии американских военных