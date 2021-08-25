Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования

Сегодня на заседании кабинета министров его глава Улукбек Марипов объяснил, почему власти решили вернуться к обычному режиму обучения.

По его словам, на это решение повлияли два фактора.

В частности, по мнению Улукбека Марипова, если вакцинация пройдет на должном уровне, то в обществе будет создана безопасная среда. В профессиональной среде должен сформироваться коллективный иммунитет. В таких условиях учителя и родители смогут подготовить детей к учебному году беспрепятственно.

«Второй фактор — качество образования при онлайн-учебе снижается. Два прошедших года онлайн-обучения это подтвердили. Мы должны признать, что в этом году не сможем проводить учебный год в онлайн-формате», — сказал глава кабмина.

Ранее чиновники заявляли, что одним из важных условий для запуска офлайн-обучения является вакцинация 70 процентов педагогов и сотрудников образовательных учреждений. На сегодня прививку от COVID-19 получили 55,8 процента учителей, или 61 тысяча 457 человек.