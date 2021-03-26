Можно сделать за месяц. Тилек Токтогазиев о строительстве школьных туалетов

Если от госорганов не будет препонов, типовые туалеты в государственных школах можно построить за месяц. Об этом 24.kg сообщил экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, более 2 тысяч школ по республике нуждаются в санузлах.

«Известно, что в регионах выпускники ежегодно дарят что-то своей школе. Мы хотим им предложить такую модель, чтобы они вместо ненужных покупок вложились в туалеты. Мы предоставим им чертежи проекта, софининансируем, если необходимо, или можем организовать бригады с подрядчиками, чтобы те построили с нуля современные туалеты», — говорит Тилек Токтогазиев.

Дизайн типовых туалетов для учебных учреждений уже готов.

«Они будут пристроены сендвич-панелями к зданиям школ, чтобы дети не выходили на улицу и не заносили грязь из туалета в школу. Туалет спроектирован с учетом всех стандартов. Самым тяжелым для нас был выбор между унитазом и чашей Генуя. Изучив опыт Японии и объездив частные школы, в которых стоят унитазы, выбрали чаши», — рассказал Тилек Токтогазиев.

Туалеты должны получиться современными. В каждой кабинке планируется «антивандальный» гигиенический душ, краны будут сенсорные, с теплой водой. Предусмотрены даже таблички с инструкцией-инфографикой, как пользоваться приборами в туалете.

«Мы сейчас проработали дизайн. На днях выйдет общая смета строительства. Мы надеемся уложиться в $12 тысяч», — сказал Тилек Токтогазиев.

Он добавил, что проект планируется реализовать в течение месяца. «Надеемся завершить строительство типовых туалетов в селе Беш-Кунгей в течение месяца, если со стороны госорганов не будет препонов. Деньги собрать и построить можно за короткий срок, главное, необходимо согласовать это с Госстроем», — заключил экс-министр.