Скоро в школу. Маски и антисептики остаются обязательными

Алгоритм для школ в случае возобновления уроков в традиционном режиме никто не отменял. Об этом 24.kg сообщила врач по общей гигиене отдела департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.

По ее словам, чтобы не допустить заболеваемости коронавирусом, учащиеся должны носить маски, часто мыть руки, пользоваться антисептиками. Обязательно проветривание помещений после каждого урока, обработка полов и дверных ручек соответствующим раствором, соблюдение дистанции.

В прошлом учебном году переполненные классы медики рекомендовали делить для недопущения скученности. Это требование также остается актуальным.

«Мы разработали правила, а школы должны их соблюдать. Правила выполнимые. Это не только у нас в Кыргызстане делается, но и по всему миру с прошлого года», — подчеркнула Мария Кушубакова.

При этом в департаменте признали, что не все школы имеют доступ к водоснабжению.

Ранее сообщалось, что более 25 процентов школ в КР не имеют доступа к чистой питьевой воде, что является причиной многих болезней у детей. Примерно у 75 процентов школ нет внутренних санузлов (туалетов), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а 68 процентов школ не подключено к горячему водоснабжению.

Первый звонок прозвенит 15 сентября.