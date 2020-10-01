Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября

В переполненных классах все дети учиться одновременно не будут. Об этом 24.kg сообщила врач отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.

«Мы изначально, начиная с августа, вносили свои предложения. Говорили: если образовательные учреждения имеют возможности выполнять наш алгоритм, дети могут обучаться в обычном режиме. Если таких возможностей нет, то пусть учатся онлайн. Окончательное решение принял республиканский штаб», — сказала она.

По словам врача, на основе временных СанПиНов совместно с Минобразования разработан последний вариант алгоритма для 1-6-х классов.

Требований много, основные из них — ношение масок, мытье рук, наличие внутренних фильтров, к зданиям и помещениям по отоплению, водоснабжению и канализации, соблюдение дезинфекционного режима, расположение детей в шахматном порядке, соблюдение дистанции на расстоянии 1- 1,5 метра , перемена в разное время.

Скученности не должно быть. Если в классе 40 человек, то все дети учиться одновременно не будут.

«Такие классы должны разделить на две-три группы, чтобы имелась возможность обеспечить дистанцию, — подчеркнула Мария Кушубакова. — Каждый день дети заниматься в школе не будут. Офлайн-уроки будут только по некоторым предметам, к примеру, по математике. А чтение, родиноведение, история и другие предметы продолжатся в режиме онлайн. Минобразования сейчас должно пересмотреть весь учебный процесс, расписание, чтобы выполнялись все требования».

Накануне республиканский штаб решил возобновить традиционную форму обучения учеников 1-6-х классов в общеобразовательных учреждениях с 6 октября 2020 года.

Ранее в соцсетях неоднократно звучала версия возобновления учебы после парламентских выборов, назначенных на 4 октября, поскольку учителей могли задействовать в их подготовке.

При этом неизвестно, чем руководствовались чиновники. В начале сентября в сутки регистрировали 40-70 новых случаев COVID-19, но учиться разрешили только первоклассникам. В последние же дни выявляют около 160-180 случаев. Более того, власти неоднократно заявляли о второй волне заражения коронавирусом в октябре-ноябре.