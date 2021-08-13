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Общество

Перенос учебного года. Последний звонок прозвенит 9 июня

Из-за переноса учебного года на две недели в сентябре учеба в школах закончится 8 июня 2022 года. Последний звонок прозвенит 9 июня. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, первая четверть начнется с 15 сентября и закончится 5 ноября, вторая — 15 ноября начнется и закончится, как обычно, 31 декабря.

«Третья четверть начнется с 11 января и закончится 18 марта. Так было ежегодно, никаких изменений нет. Четвертая четверть начнется 28 марта и 8 июня закончится. Это единственное изменение. Раньше учебный год заканчивался 31 мая», — сказала Надира Джусупбекова.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203893/
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