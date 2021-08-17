Городские интервенции. Как активисты пытаются изменить столицу

Устроить пикник, чтобы отвоевать тротуар, занятый парковкой, выкрасить велополосу в зеленый цвет, чтобы по ней не ходили пешеходы, — городские активисты нашли неординарный способ изменить Бишкек к лучшему. Через небольшие акции — интервенции они не только привлекают внимание горожан и столичных властей к существующим проблемам, но и предлагают пути их решения. О том, как власти и жители реагируют на такие акции и чего хотят добиться активисты, 24.kg рассказала руководитель инициативы Peshсom Рада Валентина кызы.

— Рада, расскажите о ваших интервенциях. Изначально слово несет негативный смысл, означая вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого, нарушающее его суверенитет. А вы его использовали для названия ваших акций.

— Да, это не совсем позитивное слово. Но когда мы говорим о городской интервенции, речь идет об эксперименте, вмешательстве в городском пространстве. Суть — временно изменить его, посмотреть реакцию.

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— Вы провели уже три подобные акции. Как выбирали темы и локации для них?

— Интервенции — это не просто, как многие называют, акции. Мы проводим большую подготовительную работу. Предварительно в соцсетях приглашаем горожан на воркшопы. На них рассказываем, что такое городская интервенция, обсуждаем проблемы, участники предлагают идеи для их решения. Затем все голосуют, и мы реализуем идею, которая набирает больше голосов. Уже непосредственно перед интервенцией и после нее делаем замеры: как меняется ситуация, как реагируют люди, городские власти, бизнес и так далее.

Возьмем, например, интервенцию возле ЦУМа. Мы хотели привлечь внимание к тому, что в городе огромное количество машин, и парковка занимает просто неоправданно много места. Стали проводить исследование, замеры. И видим, что возле торгового центра парковка заняла часть тротуара. И тогда стала понятна наиболее подходящая локация для нее.

Интервенция — это очень низкобюджетное мероприятие, его можно провести вообще без денег, используя подручные средства. Рада Валентина кызы

А вот, например, благоустройство сквера или строительство детской площадки — это уже большой проект, и здесь необходимо согласование с муниципальными службами.

— А что хотите добиться своими интервенциями?

— Изменений, конечно. Но есть еще одна причина, по которой мы решили проводить такие акции. У нас есть, скажем так, жители города и горожане. Первые говорят: «Дайте нам спокойно работать и жить, остальное нас не касается», вторые же — это люди, которым не все равно, как выглядит город, как он функционирует. Они готовы сами что-то делать на благо города, но не всегда знают как. И мы хотим, чтобы этот пласт горожан стал более активным, показать, что жители тоже могут влиять на многие процессы.

— Ваша интервенция по покраске велополосы в зеленый цвет вызвала неоднозначную реакцию в обществе, было много критики со стороны горожан...

— На самом деле я рада критике.

Из-за того, что люди были разного мнения, создался дискурс, который помог привлечь внимание к проблеме. Рада Валентина кызы

— Кроме резонанса, какая-то реакция со стороны городских властей на ваши интервенции была?

— Акимиат направил письмо в УВД Первомайского района о принятии мер к активистам инициативы по тому факту, что они самовольно закрасили велодорожку. Но в то же время, после того как мы опубликовали пост в социальных сетях и отметили в нем Первомайскую администрацию, с нами встретился аким. Мы пригласили его на велопрогулку, показали проблемные точки. После этого начались изменения в лучшую сторону. Глава района поручил Бишкекасфальтсервису нанести разметку там, где она отсутствовала. Кроме того, на участках, где через велополосу переходят пешеходы, — остановки, другие общественные пространства — нарисовали переходы, чтобы всем было безопасно на тротуарах, совмещенных с велополосами.

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После интервенции по тротуару возле ЦУМа оперативно отреагировали администрация торгового центра и патрульные. Сейчас там уже не ставят машины, появились скамейки. Добавлю, что после этой акции нам стали писать о других участках тротуаров в городе, где идет стройка, которые превратили в парковку. И мы поняли, что у людей не хватает навыков и знаний, как они сами могут решить проблему. И через наши публикации объясняем, как это можно делать. Как минимум написать запрос в ту же мэрию.

С другой стороны, интервенция не всегда про решение проблем. Она может быть художественной, про поднятие настроения. Рада Валентина кызы

У нее очень широкий круг задач и возможностей, мы хотим показать реализацию самых разных. Это необязательно должна быть критика власти.

— А помимо интервенций, чем занимается инициатива?

— Платформа появилась как идейный, наверное, проект. Мы пишем про различные городские проблемы. Это и журналистские материалы, и лонгриды, и видео, и анимации, рисуем комиксы. Это, можно сказать, площадка, на которой можем фиксировать, какие есть проблемы в городе и что с ними можно делать.

Вообще, инициатива Peshcom поднимает вопросы городской мобильности, пешеходной доступности, общественных пространств. Поэтому и на интервенциях поднимаем те же самые темы. Но это не значит, что другие идеи не могут быть реализованы.