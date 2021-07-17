Мэрия просит милицию принять меры к активистам, покрасившим велодорожку

Мэрия попросила милицию принять меры в отношении активистов, покрасивших велодорожку в зеленый цвет. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Отметим, ранее активисты движения Peshcom покрасили в зеленый цвет полосу для движения велосипедов вдоль улицы Абдрахманова (в районе Моссовета). Это вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, некоторые расценили этот жест как акт вандализма.

Как отмечается, Первомайский акимиат совместно с городскими службами выехал на место. Санитарно-экологическая инспекция пояснила, что по Кодексу КР «О нарушениях» отсутствует статья для принятия мер.

По этой причине акимиат направил письмо в УВД Первомайского района о принятии мер к активистам движения Peshcom согласно законодательству Кыргызской Республики.