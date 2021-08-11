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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело в отношении окул бала Райымбека Матраимова Мунарбека Сайпидинова прекращено

Дело в отношении главы сельской управы Савай Мунарбека Сайпидинова прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом 24.kg сообщили в Ошском городском суде.

Мунарбека Сайпидинова задержали 12 января, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, при строительстве спортивного зала школы были завышены объемы выполненных работ на сумму более 1 миллиона сомов. Также Сайпидинов вместе с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию этот объект с некачественно выполненной работой. До избрания меры пресечения он заявлял, что не считает себя виновным.

Тем не менее 14 января Мунарбек Сайпидинов возместил ущерб в 1 миллион 33 тысячи 700 сомов, после его освободили от должности на время следствия.

Отметим, Мунарбек Сайпидинов приходится окул бала (посаженым сыном) экс-замглавы Таможенной службы Райымбеку Матраимову.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203678/
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