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Общество

В Министерстве образования обсудили требования к учебникам нового поколения

В Республиканском учебно-научном центре «Окуу китеби» при Министерстве образования и науки прошел круглый стол «Требования к учебникам нового поколения». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр образования Алмаз Бейшеналиев отметил, что одной из основных задач ведомства является повышение качества учебников.

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«При министерстве создан Республиканский учебно-научный центр «Окуу китеби». Он будет отвечать за качество учебников и учебных материалов», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что ранее учебники проходили только один вид экспертизы, а теперь — четыре. А Кыргызская академия образования больше не будет рассматривать учебники, только учебные пособия.

Напомним, попытка Министерства образования обновить учебники для 5-х и 6-х классов закончилась огромным скандалом и возбуждением уголовных дел. В книгах находили массу ошибок, возникли претензии и к изложению материала. Ведомство, чтобы избежать повторения ошибок, разработало новое положение об издании учебников. Всю ответственность по нему будут нести издательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180481/
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