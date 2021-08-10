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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Предложение Минтранса. Нужен ли водителям опыт для перевозки пассажиров? Опрос

Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Сейчас согласно законодательству к перевозкам пассажиров автобусами допускаются лица, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории и профессиональный стаж работы не менее трех лет.

Чиновники считают, что эта норма препятствует своевременному обновлению водительского состава. И тем самым к перевозкам пассажиров не привлекаются молодые кадры.

Отметим, что в 2018 году МВД предлагало ввести новый знак «Начинающий водитель». Аргументировали это необходимостью сохранить жизнь и здоровье граждан. Ожидалось, что другие водители при виде транспорта с таким знаком будут соблюдать безопасную дистанцию.

В ведомстве сообщали: анализ аварийности показал, что малый стаж водителей транспортных средств с недостаточным опытом способствует увеличению количества аварий.

Тогда же МВД приводило вот такую статистику: за 5 лет зарегистрировано 1 тысяча 735 ДТП с участием водителей со стажем до одного года, в которых 263 человека погибли и 2 тысячи 946 получили травмы.

Пассажиры и без того нередко жалуются на качество услуг по перевозке. Читатели 24.kg задались вопросом, не приведет ли предложение Минтранса к ухудшению ситуации на дорогах. Тем более что дорожно-транспортные происшествия с маршрутками у нас не редкость. К примеру, в начале июля в Бишкеке в результате аварии перевернулась пассажирская маршрутка. Аналогичное ДТП произошло в столице в мае. Троих пострадавших госпитализировали.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, нужен ли стаж работы для водителей пассажирского автотранспорта?

Нужен ли опыт водителям пассажирского автотранспорта?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203582/
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