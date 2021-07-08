В Бишкеке в результате аварии перевернулась пассажирская маршрутка

В Бишкеке в результате аварии перевернулся микроавтобус. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По их словам, ДТП произошло сегодня после обеда на пересечении улиц Чокана Валиханова (Чолпон-Атинской) и Анкара (Горького). Столкнулись Volkswagen Passat и пассажирская маршрутка. О пострадавших не сообщается.

В управлении Патрульной службы милиции столицы подтвердили 24.kg, что авария произошла сегодня. Подробности пообещали предоставить позже.

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