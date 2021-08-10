Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Соответствующие поправки в Закон «Об автомобильном транспорте» ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, предлагается исключить из закона пункт 3 части 1 статьи 6: «К перевозкам пассажиров автобусами допускаются водители, имеющие водительское удостоверение соответствующей категории и профессиональный стаж работы не менее трех лет».

Свое предложение ведомство обосновывает тем, что эта норма препятствует перевозчикам своевременно обновлять водительский состав, так как на сегодня отсутствуют производственные и иные мощности для выработки соответствующего стажа. «Тем самым к перевозкам пассажиров не привлекаются молодые кадры. На рынке пассажирских услуг работают в основном водители старшего и пожилого возраста, которые в силу своего возраста не могут справляться с возрастающей нагрузкой, что также влияет на безопасность пассажиров», — говорится в документе.

В Минтрансе считают, что исключение данной нормы позволит привлечь к перевозке пассажиров молодые кадры, имеющие соответствующую категорию D и прошедшие стажировку, а также упростит трудоустройство водителей, прошедших переподготовку по категории D.