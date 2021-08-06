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Власть
Сюжет: COVID-19

Осенью ожидается поставка вакцин Sinopharm и Pfizer

Осенью ожидается поставка вакцин Sinopharm и Pfizer. Об этом сообщил республиканский штаб со ссылкой на заместителя председателя кабинета министров Жылдыз Бакашову.

Отмечается, что поставки ожидаются в рамках механизма COVAX. А в первом квартале 2022 года может рассматриваться вопрос предоставления вакцины Moderna по линии донорской поддержки Всемирного банка.

«Мы продолжаем работу по будущим поставкам вакцин с нашими иностранными коллегами по дипломатическим каналам», — отметила Жылдыз Бакашова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203312/
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