Осенью ожидается поставка вакцин Sinopharm и Pfizer. Об этом сообщил республиканский штаб со ссылкой на заместителя председателя кабинета министров Жылдыз Бакашову.

Отмечается, что поставки ожидаются в рамках механизма COVAX. А в первом квартале 2022 года может рассматриваться вопрос предоставления вакцины Moderna по линии донорской поддержки Всемирного банка.

«Мы продолжаем работу по будущим поставкам вакцин с нашими иностранными коллегами по дипломатическим каналам», — отметила Жылдыз Бакашова.